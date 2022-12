Precies vijf jaar geleden kreeg de toen 65-jarige Cyril Ramaphosa de leiding over het Afrikaans Nationaal Congres, de partij die sinds het eind van de apartheid in Zuid-Afrika regeert. Een paar maanden later won hij de presidentsverkiezingen met een campagne waarin de bestrijding van corruptie centraal stond. Dankzij Ramaphosa kon het ANC na negen desastreuze jaren, waarin onder Jacob Zuma partij en staat een patronagemachine leken geworden, toch verder. Na zijn tijd als vakbondsleider en ANC-onderhandelaar had Ramaphosa in het bedrijfsleven tenslotte al fortuin gemaakt; in de beleving van veel kiezers hoefde hij dus niet corrupt te zijn. Hoewel de rot in de partij en de roof bij overheden en staatsbedrijven met zijn vertrek natuurlijk niet meteen verdwenen waren, heeft hij vanaf zijn aantreden belangrijke stappen gezet die het vertrouwen in de instituties moet terugbrengen.

Dat Ramaphosa nu zelf onder vuur ligt is daarom niet alleen een domper voor zijn persoonlijke geloofwaardigheid, maar bovenal schadelijk voor politiek en bestuur in het land met de meest ontwikkelde economie en democratie van Afrika.

De affaire met in de hoofdrollen een president, een oud-spionnenbaas en een boerderij voor groot wild heeft romaneske kanten die zelfs in het door tientallen politiek-financiële kwesties gelouterde Zuid-Afrika tot grote opwinding kon leiden. Ramaphosa zou twee jaar geleden verzuimd hebben om op de juiste wijze aangifte te doen van de diefstal van ruim een half miljoen dollar die in contanten verstopt zaten in de bank – het zitmeubel in dit geval – van de woning bij zijn wildboerderij. Naar eigen zeggen heeft Ramaphosa het geld ontvangen van een Soedanese zakenman bij de verkoop van een partij prijzige buffels. De affaire, inmiddels ‘Farmgate’ gedoopt, kwam pas dit jaar naar buiten via een voormalige spionnenbaas die, volgens critici niet geheel toevallig, een vertrouweling is van de nog altijd op wraak zinnende oud-president Jacob Zuma.

Dinsdag besloot het parlement in Kaapstad om een kritisch rapport van oud-rechters over Ramaphosa’s omgang met het vermeende buffelgeld niet aan te nemen. Dat daardoor een afzettingsprocedure voor de president van de baan is, is op de korte termijn goed nieuws voor de stabiliteit van Zuid-Afrika en de hele regio.

Het is een verdienste van de president zelf dat zijn steun in het ANC kennelijk iets steviger is dan direct na de Zuma-jaren. Maar hij heeft de komende dagen tijdens het vijfjaarlijkse ANC-partijcongres nog veel uit te leggen voordat hij herkozen kan worden als voorzitter en volgend jaar op kan gaan voor een tweede termijn als president van Zuid-Afrika. Strikt genomen hoeft er geen sprake te zijn van corruptie. Maar waarom Ramaphosa het geld, in vreemde valuta bovendien, niet heeft aangegeven bij de centrale bank en de belastingdienst blijft een mysterie. En is het wel waar, wat hij beweert, dat hij zijn zakenbelangen bij zijn aantreden als president op afstand heeft gezet? Zijn schone reputatie, nodig om Zuid-Afrika en het ANC te kunnen hervormen, heeft hoe dan ook een flinke knauw gekregen.

Op iets langere termijn is Zuid-Afrika bepaald nog niet uit de problemen. Want als de buffelzaak iets duidelijk maakt, dan is het dat in het land de opvolging van de oude generatie bevrijdingsstrijders slecht geregeld is. Ramaphosa, in de jaren negentig vertrouweling van Nelson Mandela, is op dit moment ondanks alles een van de weinige politiek leiders die op breed vertrouwen van de bevolking en van Zuid-Afrika’s internationale partners kan rekenen. Bijna dertig jaar na het eind van de apartheid lijkt het land voor alles toe aan een nieuwe generatie van leiders die geen aanleiding geven tot twijfel over hun morele kompas.