Het rommelt in Hilversum. De meeste omroepen zien zich na de DWDD-affaire genoopt om bijeenkomsten te organiseren over een veilige en prettige werksfeer. Ik werk al jaren met veel plezier bij een relatief kleine omroep (HUMAN), maar toch zijn enkele zaken die zijn opgemerkt over de omroep-werkcultuur me niet helemaal vreemd. Het maken van lange dagen, álles geven voor het best mogelijke resultaat, vol onzekerheid over de volgende klus: dat is eerder regel dan uitzondering. De flexcontracten maken dat begrenzing op allerlei vlakken lastig is. Gelukkig kreeg ik na drie tijdelijke contracten een vast contract, wat je gerust een wonder mag noemen in omroepland. Goed dus, dat omroepen, ook de mijne, flink wat tijd inruimen voor zelfonderzoek.

Mijn werkgever had alvast een opbeurend nieuwtje: nu de organisatie groeit zal één persoon zich gaan bezighouden met ‘aandacht’ omdat „aandacht voor elkaar hebben een belangrijke waarde is” en om meer „structuur te brengen in de processen”. Degene die het „aandachtsdossier” op zich neemt, zal bloemetjes en kaartjes sturen namens de omroep, bijvoorbeeld als er iemand geboren wordt, gaat trouwen, langdurig ziek is of als een dierbare overlijdt. Van vertrouwenspersonen had ik wel gehoord, maar het fenomeen ‘aandachtspersoon’ was nieuw voor me. De functie circuleert al langer in de zorg. In wooncentra en verpleeghuizen is een aandachtspersoon een aan de zorgverlener toegewezen persoon die speciale aandacht krijgt om zo diens welzijn te verhogen. Bij de omroep gaat het duidelijk om iets anders: werknemers krijgen niet ieder een ‘aandachtspersoon’ om in de gaten te houden, maar de aandachtspersoon is één persoon die ervoor zorgt we allemaal aandacht krijgen. Aandacht wil hier vooral zeggen: een attentie.

Ik werd er meteen vrolijk van, want ik kom uit een gezin waar kleine beloningen de belangrijkste vorm van aandacht zijn. Als ik een zwaarmoedige bui had, dan kuchte mijn vader een paar keer en zei: „Oké. Wil iemand een dessert? Neem het grootste en beste dessert van de kaart. En hier heb je vijf gulden, koop daar maar iets gezelligs van.” Sommigen zullen dit problematisch vinden, maar bij mij werkte het behoorlijk goed. Ik vind het ook handig van mijn werkgever om het hele pakket attenties efficiënt uit te gaan besteden aan één persoon, zo gaat dat in veel huishoudens ook (‘mama regelt de cadeaus’).

Toch maak ik me ook een beetje zorgen. Er staat dat je leidinggevende of een collega even aan de bel moet trekken om de aandachtspersoon te attenderen op geboorten, verjaardagen en overlijdens, want hoe moet die dat anders allemaal weten? Snap ik. Maar wat nu als niemand dat doet voor mij? Zal ik dan de aandacht op mezelf moeten vestigen? („Beste aandachtspersoon, stuur mij een doosje lekkere bonbons, ik ben onlangs 50 geworden”)? Meer filosofisch vroeg ik me af: kun je een positieve waarde, zoals ‘aandacht’, tot een ‘dossier’ verklaren (ik associeer ‘dossier’ met ‘hoofdpijn’) en uitbesteden aan één persoon? Druist het instrumentaliseren op deze manier niet precies tegen de waarde in, waarbij iedereen aandacht moet hebben voor elkaar? Krijgt de aandachtsofficier, zoals ik de persoon inmiddels was gaan noemen, trouwens wel uren voor het dossier? Of is het een extra klusje erbij? Dat kan aardig in de uren gaan lopen met minstens veertig mensen die verjaren, huwen, kinderen krijgen enzovoort. Tot slot schiet de genderkwestie me te binnen: in dit geval zal de ‘aandachtspersoon’ een vrouw zijn. Dat is misschien toeval, maar ik vermoed dat wanneer aandacht binnen organisaties op het bord van één persoon komt, dit vaak bij de secretariële functie terechtkomt en het mogelijk een genderkwestie wordt; precies zoals in gezinnen het vaak de vrouwen zijn die de attenties verzorgen en sociale relaties onderhouden (‘emotionele arbeid’).

Is het, kortom, mogelijk om ‘aandacht’ van bovenaf procesmatig te institutionaliseren, of moet je werknemers eerst vragen wat zij onder aandacht verstaan? Voor de één zal een door de aandachtspersoon geregeld kaartje niet voelen als ‘echte’ aandacht, maar eerder als een afvink-actie. Niet iedereen wil überhaupt aandacht; zo las ik over een werknemer die zijn werkgever voor de rechter sleepte omdat hij niet langer aan verplichte gezelligheid wenste deel te nemen.

Zelf zie ik het experiment vol vertrouwen tegemoet, want ik ga als een tierelier op attenties. Moet nu alleen nog ervoor zorgen dat de datum van mijn verjaardag terecht komt bij de aandachtspersoon, om precies te zijn vóór 13 januari.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.

