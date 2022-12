De beste boeken van 2022 volgens de recensenten van NRC

Sommige boeken zijn stilistisch zo sterk dat het een belediging is om er één zin uit te citeren. Sellinger is zo’n boek over verschillende levens langs een stinkend kanaal.

Roman over de saaiheid van een gelijkkleurige wereld. Plotloos schrijven over een wereld zonder hybriditeit is een geweldige vondst.

Een bestseller over geld en vermogen uit 1937 stond in het fictieve lijstje van The Nation van Beste Boeken van het jaar. Die fictieve bestseller is de rode draad in Diaz’ Vermogen en hoort in zijn geheel thuis in een lijst van beste boeken 2022.