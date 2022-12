Zonder zero-Covid is er in China geen houden meer aan

‘Al drie uur sta ik hier te wachten. Kijk hoe langzaam alles gaat”, roept een oudere, magere man met een bontmuts op verontwaardigd. Hij staat in de rij bij de koortskliniek van het Chaoyang-ziekenhuis in Beijing, want hij heeft koorts. Of hij ook corona heeft? „Dat maakt toch niet uit? Ik wil gewoon behandeld worden”, zegt hij. „Dit is toch een koortskliniek? Ik wil medicijnen.”

Er is een blauwe, gewatteerde gang van tenten opgezet buiten bij de ingang van de kliniek. De toeloop is te groot om iedereen in het ziekenhuis zelf te kunnen laten wachten. Het is een paar graden onder nul, de wind blaast de boomblaadjes door de verder uitgestorven straten. De mensen in de lange tent hebben de capuchons van hun gewatteerde jassen ver over hun hoofd getrokken. Ze dragen mondkapjes, ze houden afstand. En ze zeggen niets. Iedereen voor of achter je in de rij kan besmet zijn met corona.

Of het ziekenhuis ook echt medicijnen heeft, is nog afwachten. Er is in heel China een groot tekort aan zowel medicijnen als medisch personeel. Corona heeft na het loslaten van de meeste maatregelen, nu zo’n week geleden, meteen snel om zich heen gegrepen. Zo snel zelfs dat je je kunt afvragen of de ziekte al niet veel eerder onbeheersbaar was geworden, en de overheid bijna niet anders kon dan het zero-Covidbeleid opgeven, protesten of geen protesten.

Officieel geen doden

Het zicht op het aantal besmettingen raakt nu steeds meer zoek. De Nationale Gezondheidscommissie (NGH) meldde woensdag dat asymptomatische gevallen niet meer in de statistieken worden opgenomen omdat „veel asymptomatische gevallen ervoor kiezen om zich niet te laten testen”. Dat maakt de officiële cijfers weinig relevant. Woensdag werden in heel China nog maar 2.291 nieuwe gevallen gemeld. Op 6 december, toen de versoepelingen nog niet van kracht waren, ging het officieel nog om ruim een tienvoud daarvan, inclusief de asymptomatische gevallen.

Hoeveel mensen sterven door corona, is evenmin duidelijk. Officieel is er sinds de versoepelingen nog geen dode gevallen. De norm is dat mensen die ook een andere onderliggende ziekte hebben, over het algemeen geregistreerd worden als gestorven aan die andere ziekte, meldde de Washington Post.

Eerdere berekeningen voorspelden dat het loslaten van het zero-Covidbeleid tot meer dan een miljoen doden zou kunnen leiden. De universiteit van Fudan kwam zelfs op 1,6 miljoen sterfgevallen.

Zelftests

Bij de drie apotheken in de buurt van het ziekenhuis is het druk: nergens mag je de zaak ook echt binnen, er staat een tafeltje bij de ingang met de meestverkochte producten. „Ik wil graag banlangen kopen”, zegt een wat oudere vrouw. Dat is een traditioneel Chinees medicijn dat zou helpen tegen aandoeningen van de luchtwegen en ook tegen corona. „Uitverkocht”, zegt de apotheker in de eerste, kleine apotheek. „Dat spul helpt ook helemaal niet”, zegt een andere oudere vrouw, die zelf uit is op een Westers medicijn tegen koorts. Maar ook dat heeft de apotheek niet op voorraad. En corona-zelftests? Die heeft ze al helemaal niet.

Bij de tweede apotheek kun je wel handontsmettingsmiddelen krijgen en mondkapjes, maar ook geen tests of koortsmedicijnen. De derde apotheek heeft wel voorraad. De winkel staat daarom vol met mensen die allemaal mondkapjes dragen, maar die wel heel dicht op elkaar staan. De apotheker, een vrouw in een witte jas met een wit kapje in haar haar gestoken, kan de medicijnen en de tests alleen nog niet verkopen. De lijst met omschrijvingen, aantallen en prijzen van de vers aangekomen medicijnen is er nog niet. „En zonder die lijst mag ik niets verkopen.” Als de mensen gaan morren, laat ze een papiertje zien met een QR-code. Als je die scant, krijg je het als eerste te horen wanneer er weer voorraad is.

Laten rondrazen

Ondertussen probeert de overheid de ergste knelpunten zo snel mogelijk te versoepelen. Zo zouden er inmiddels bij elkaar meer dan 47 duizend koortsklinieken in het hele land zijn, waardoor mensen nu gemiddeld nog maar veertig minuten zouden hoeven wachten voordat ze worden behandeld. Noodziekenhuizen die eerst bedoeld waren voor quarantaine, worden nu omgebouwd tot ziekenhuizen voor mensen met ernstige klachten. Het aantal IC-bedden wordt uitgebreid, en er wordt een vaccinatieprogramma uitgerold om mensen van boven de zestig een tweede boostershot te geven.

Maar tegelijkertijd worden er ook dagelijks coronarestricties opgeheven. Zo is de app die bijhield in welke wijken van welke steden je was geweest, dinsdag offline gehaald. De overheid heeft beloofd dat ook alle verzamelde gegevens zullen worden vernietigd.

Daarover was veel vreugde op sociale media. Het betekent dat iedereen weer onbegrensd en ongecontroleerd kan reizen. Maar dat is best gevaarlijk, nu het grote reizen rondom Chinees Nieuwjaar, dat deze keer op 22 januari valt, voor de deur staat. Dan reist traditiegetrouw iedereen terug naar zijn familie op het platteland: het is de grootste volksverhuizing van het jaar en kan tot een enorme verspreiding van de ziekte leiden.

De overheid wekt sterk de indruk dat ze de ziekte zo snel mogelijk wil laten rondrazen

De overheid wekt zo sterk de indruk dat ze de ziekte zo snel mogelijk wil laten rondrazen, zodat iedereen ook snel weer verder kan met het dagelijks leven, en de economie ook weer snel op gang kan komen. Maar van dat laatste is in Beijing nog niets te merken: de straten blijven akelig leeg, veel mensen werken nog steeds vanuit huis.

Ondanks de opheffing van de coronamaatregelen is het op straat in Beijing nog steeds erg rustig. Foto Josh Arslan/Reuters

Het lijkt een gok waartoe de overheid plotseling werd gedwongen. Waardoor? Misschien door de protesten, misschien door de economische malaise, misschien doordat de ziekte al zozeer rondwaarde dat er gewoonweg geen houden meer aan was.

Maar dat het een al lang voorbereid, weloverwogen besluit was, is onwaarschijnlijk. Dan hadden toch eerst de vaccinatie, de medicijnvoorraad, de ziekenhuizen en de zelftests op orde gebracht moeten worden. Daar wordt nu pas aan gewerkt. Dat er de afgelopen drie jaar vrijwel niets aan is gedaan, geeft aan hoezeer de Chinese president Xi Jinping overtuigd moet zijn geweest dat zijn communistische heilstaat sterker zou blijken dan corona. Van dat idee is nu niets meer over.

