Wintervakantie wordt flink duurder, volgens TUI

Een paar dagen skiën, een weekje winterzon of een korte cruise? Vakanties worden deze winter een stuk duurder.

TUI Group, een van de grootste vakantieconcerns ter wereld, voorspelde woensdag dat een vakantie deze winter gemiddeld 7 procent duurder wordt dan vorig jaar. Dat komt met name door de hogere inflatie en fors gestegen energiekosten. Ten opzichte van de winter 2018/2019, voor de coronacrisis, zijn de prijzen zelfs bijna een derde hoger. Eerder stelde onder andere Sunweb al vakanties ook in de zomer duurder worden.

Desondanks ligt het aantal boekingen voor deze zomer bij TUI een derde hoger dan vorig seizoen, vooral van Britse toeristen. Vakantiegangers boeken wel kortere en minder verre vakanties, aldus TUI, bijvoorbeeld naar Egypte in plaats van de Dominicaanse Republiek.

TUI Group – ook in Nederland de grootste touroperator – maakte woensdag de financiële cijfers bekend over het afgelopen boekjaar. Het Duitse concern kende een uitstekend vierde kwartaal (juli, augustus en september) met een omzet van 7,6 miljard euro. Dat is ruim het dubbele van de zomer van 2021. Het brutoresultaat, voor rente en belasting, was in de drie zomermaanden 977 miljoen (2021: 34 miljoen euro).

In het gehele boekjaar 2021/2022 haalde TUI Group een omzet van 16,55 miljard euro. Dat was het viervoudige van 2020/2021, toen de toeristische sector nog zwaar werd getroffen door de pandemie. Het leeuwendeel van de omzet (14,8 miljard) komt van de touroperators in de groep. TUI verzorgt ook andere vormen van vakanties, zoals cruises, excursies en amusement.

Het brutoresultaat over 2021/2022 was 409 miljoen euro (vorig boekjaar: -2 miljard). Door de hoge rentelasten op met name ‘coronaleningen’ leed TUI een nettoverlies van 277 miljoen euro.

Coronasteun aflossen

Het vakantieconcern gebruikt de positieve financiële resultaten onder meer om een groot deel van de coronasteun terug te betalen die de Duitse overheid verstrekte. TUI Group wil zeker 730 miljoen euro aflossen.

De groep betaalt onder meer een ‘stille deelneming’ terug van de Duitse staat, een lening die kan worden omgezet in aandelen, ter waarde van 420 miljoen. Ook wil het bedrijf een krediet van 2,1 miljard van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW fors verlagen. Duitsland verstrekte in totaal 4,2 miljard steun.

TUI Group benadrukte woensdag opnieuw dat de groep zijn manier van werken flexibeler wil maken. Voorheen boekten de meeste klanten een vooraf samengesteld en compleet pakket: vlucht, hotel, transfers, excursies. Dat moet dynamischer, vindt de groep, ook al omdat TUI hier volgens de directie nog een markt te winnen heeft. Toeristen moeten hun vakantie meer kunnen samenstellen op basis van hun eigen voorkeuren. De groep wil daarvoor fors investeren in de benodigde apps.

TUI stelde bovendien dat het bedrijf niet per se meer hotels, vliegtuigen en cruiseschepen in eigendom hoeft te hebben.