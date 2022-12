WHO: wereldwijde sterfte aan covid was drie keer zo hoog als officieel geregistreerd

Hoeveel extra sterfgevallen heeft de coronapandemie nu eigenlijk veroorzaakt, wereldwijd? Die vraag is razend moeilijk te beantwoorden, maar de wereldgezondheidsorganisatie WHO publiceerde woensdag een gemodelleerde schatting.

Wereldwijd zijn 14,8 miljoen extra doden gelinkt aan Covid-19 in 2020 en 2021, berekenden ze in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Dat is bijna drie keer zo veel als het officieel aan de WHO gerapporteerde wereldwijde aantal van 5,4 miljoen doden die tot 31 december 2021 zijn geteld (het zijn er nu ruim 6,6 miljoen).

Dat enorme verschil komt doordat niet alle landen gelijke toegang tot testen hadden, of op dezelfde manier een diagnose of doodsoorzaak vaststelden, en mogelijk ook doordat er indirect levens verloren zijn gegaan, bijvoorbeeld door een ontwrichte gezondheidszorg.

Statistische modellen

Om de werkelijke impact van de coronapandemie te schatten, modelleerde statisticus William Msemburi van de WHO samen met Israëlische en Amerikaanse onderzoekers de oversterfte in de pandemische jaren 2020 en 2021. Voor elke maand en ieder land vergeleken ze het verschil tussen het totale aantal doden in de coronacrisis en het te verwachten aantal sterfgevallen onder normale omstandigheden. Op plekken waarvan geen of te weinig gegevens waren – bijna de helft van alle landen wereldwijd – voorspelden ze met statistische modellen beide sterftecijfers.

De auteurs schatten dat er in die twee jaren wereldwijd tussen 13,2 miljoen en 16,6 miljoen extra doden zijn gevallen door Covid-19. Veruit de meeste daarvan, 10,4 miljoen, vielen in 2021.

De mate waarin de gerapporteerde covidsterfte uit de pas loopt met de schattingen van oversterfte varieert sterk. In de Afrikaanse en de Zuidoost-Aziatische regio’s was het verschil ruim 8 keer zo groot, in de Europese regio maar 1,9 keer. Vier op de vijf extra doden vielen vooral in middeninkomenslanden, zoals India, Peru en Brazilië, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Staten behoorden tot de twintig landen met de hoogste oversterfte in absolute aantallen.

Spaanse griep

De oversterfte van de coronapandemie overstijgt die van eerdere grieppandemieën, waaronder die van de Mexicaanse griep in 2009 – alleen die van de Spaanse griep in 1918 was hoger.

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM is niet verbaasd over het grote verschil tussen geregistreerde Covid-19 sterfte en gemodelleerde oversterfte in sommige regio’s. „In veel landen is geen basisregistratie van geboorten en sterfte, laat staan de oorzaken van sterfte. Daar gaan ze om de paar jaar steekproefsgewijs langs de deuren voor een volkstelling. Juist in die landen moet je veel schatten.”

Ook in Nederland is in 2021 de oversterfte hoger dan het aantal mensen dat officieel aan Covid-19 overleed, rapporteerden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. „Dat verschil komt waarschijnlijk doordat niet iedereen meer wordt getest, Covid-19 ook na langere tijd tot aandoeningen en sterfte kan leiden, en wellicht door uitgestelde zorg”, zegt Van den Hof. Het is onwaarschijnlijk dat de oversterfte door vaccinatie komt, zegt ze. „Op populatieniveau zie je juist dat vaccinatie sterfte heeft weten te voorkomen. Maar in een klein aantal individuele gevallen kan vaccinatie een rol hebben gespeeld bij het overlijden, concluderen we in het oversterfte-onderzoek.”

Grote onzekerheden

Slechts 37 procent van de landen had volledige gegevens. Daarom brengen de schattingen grote onzekerheden met zich mee, onderstrepen de auteurs. De studie is ook niet te gebruiken om landen met elkaar te vergelijken en te bepalen hoe goed hun beleid is geweest, schrijven ze. Landen verschillen in de bevolkingsdichtheid, de leeftijdsverdeling, culturele gebruiken, hoe goed men zich aan maatregelen heeft gehouden en in de virusvarianten die rondgingen. De deltavariant was bijvoorbeeld dodelijker dan andere varianten.

De einduitkomst van de WHO-auteurs is niet ideaal, maar er is geen alternatief, schrijft demograaf Enrique Acosta in een begeleidend commentaar in Nature. „Hoe speculatief de schattingen ook zijn, de meeste zijn zeker dichter bij de waarheid dan de officieel gerapporteerde Covid-19 doden.” Het WHO-model zal in de toekomst steeds worden verbeterd en bijgewerkt met nieuwe gegevens.