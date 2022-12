Werkgeversorganisaties: wees terughoudend met structurele loonsverhogingen

Werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NC roepen werkgevers op om terughoudend te zijn met structurele loonsverhogingen. Een eenmalige extra beloning is passender, schrijven zij in een nieuw advies. Eerder riepen vakbonden juist op om de lonen wel structureel te laten meestijgen met de inflatie.

De werkgeversorganisaties noemen het onverstandig om de tijdelijk hoge inflatie structureel door te berekenen in de lonen. „Na een rap herstel van de coronacrisis die nog maar net achter ons ligt, komt Nederland waarschijnlijk volgend jaar alweer in een economische recessie terecht”, stellen ze. Niet alle bedrijven en sectoren zouden in staat zijn om nieuwe financiële klappen op te vangen. Een blijvend hogere werknemersbeloning kunnen veel werkgevers daar volgens hen niet bij hebben.

Ook waarschuwen de verenigingen dat loonsverhogingen kunnen leiden tot een nog hogere inflatie. ABN-Amro-econoom Piet Rietman noemde de angst voor zo’n loon-prijsspiraal in september nog niet reëel: „Zo’n spiraal krijg je als mensen steeds meer consumeren. Maar de koopkracht daalt nu zo hard, dat ik niet zie hoe dat kan ontstaan.”

FNV eiste in november een salarisstijging van 14,3 procent voor 2023, gelijk aan de inflatie van oktober. Volgens vicevoorzitter Zakaria Boufangacha kiezen werkgevers er te vaak voor „om de rekening van de prijsstijgingen bij hun werknemers neer te leggen. En dat terwijl veel werknemers niet of nauwelijks meer rond kunnen komen”.

