De Nederlandse voetbalanalisten op tv en in de kranten waren het er vrijwel unaniem over eens: het Nederlands elftal heeft op het WK in Qatar te afwachtend gespeeld en is daarom terecht uitgeschakeld.

Interessanter is de vraag: waarom speelde Nederland zo afwachtend? Dan komt onmiddellijk bondscoach Louis van Gaal in beeld, iets waar hij overigens zelden bezwaar tegen heeft. Nog interessanter is de vervolgvraag: waarom leverde die afwachtende houding zo weinig goed spel op?

Bij deze vragen beginnen de meningen van de analisten te verschillen. John Graat schrijft in Trouw: „Dat vingers wijzen naar Van Gaal en zijn behoudende tactiek is niet terecht […] De conclusie na dit WK moet dan ook zijn dat vooral zijn spelers niet goed genoeg waren om alles uit te voeren.”

Valentijn Driessen en Mike Verweij vinden in De Telegraaf dat Van Gaal zelf in Qatar gefaald heeft. „Voeg dat bij de mislukte kwalificatie in 2001 en het is – ondanks het prima eindresultaat in 2014 – een feit dat Van Gaal een betere clubcoach is dan bondscoach.” Zij hopen dat opvolger Ronald Koeman het 5-3-2-systeem van Van Gaal zal laten varen ten gunste van het 4-3-3-systeem.

Willem Vissers zit in de Volkskrant tussen deze twee uitersten. Hij kritiseert weliswaar het spel („eindeloos geschuif”), maar vindt niet dat Oranje echt gefaald heeft, gezien het halen van de kwartfinale. Zijn kritiek op Van Gaal klinkt voorzichtig: „Had hij zijn elftal maar iets meer kunnen laten spelen zoals hij zichzelf manifesteerde.”

Hoewel er in de kritiek van Driessen en Verweij op Van Gaal altijd enige rancune – nu gemengd met leedvermaak – doorklinkt, kan ik me in hun conclusies het best vinden. Er valt Van Gaal inderdaad een en ander te verwijten.

Terwijl er vrijwel geen tijd was om het te oefenen, koos hij voor een systeem waaraan de spelers erg moesten wennen. Aanvoerder Virgil van Dijk liet tijdens het toernooi doorschemeren dat hij er nog steeds moeite mee had. Van Gaal rekende er bovendien op dat hij twee snelle spitsen had – Depay en Bergwijn. Dat is zijn grootste misrekening geweest. Depay en Bergwijn zijn in dit WK-stuk nauwelijks voorgekomen. Van Gaal had gewaarschuwd moeten zijn: Depay speelde al vóór zijn blessure zwak bij FC Barcelona; ook Bergwijn was bij Ajax al maanden slecht.

Onduidelijk bleef ook wat Van Gaal precies van Frenkie de Jong, misschien wel zijn belangrijkste speler, wilde. Opbouwen, controleren? De Jong deed nu van alles wat, maar het resultaat was voor zijn doen mager: opvallend onopvallend.

Falen de spelers als hun een systeem wordt opgedrongen waarin ze zich niet thuis voelen? Dan kan de coach altijd zijn handen in onschuld wassen. Van Gaal schoot ook op psychologisch vlak te kort. Hij wekte bij spelers en buitenwacht te hoge verwachtingen met zijn herhaalde voorspelling dat „we grote kans maken om wereldkampioen te worden”. Hij leek in zijn grootspraak te geloven en verhoogde daarmee de druk op de spelers.

Ronduit onverstandig was de manier waarop hij de Argentijnen vooraf prikkelde met laatdunkende opmerkingen over Messi, hun tactiek en nota bene hun penalty’s.

Van Gaal heeft ontegenzeggelijk veel betekend voor het Nederlandse voetbal, maar hij had zichzelf een beter afscheid kunnen bezorgen.