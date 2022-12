‘VS gaan geavanceerde Patriot-raketten aan Oekraïne leveren’

Het wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde luchtverdedigingssystemen uit het Amerikaanse arsenaal, maar Patriot-raketten bleven, ondanks talloze smeekbedes vanuit Kiev, een ‘no go’ voor Washington. Tot nu toe. Na wekenlange Russische raket- en drone-aanvallen die louter tot doel lijken te hebben de kritieke Oekraïense civiele infrastructuur te vernietigen, staat de Amerikaanse regering op het punt in te stemmen met de levering van het verdedigingssysteem, zo meldde CNN dinsdag als eerste.

Voor de inzet van Patriot-raketten ter bescherming van het belegerde land is nog een handtekening van president Biden nodig, maar het zou een nieuwe stap zijn op de escalatieladder van militaire hulpverlening aan Oekraïne. De Amerikanen hebben sinds de Russische invasie in februari voor naar schatting 20 miljard dollar uitgegeven aan militaire hulp en wapens, maar bij de leveringen hoorden niet de meest geavanceerde middelen, zoals gevechtsvliegtuigen of lange-afstandsraketten. Ook de beruchte Amerikaanse HIMARS-raketten waarmee Oekraïne tientallen kilometer achter de frontlinies Russische doelen kan aanvallen, zijn bewust beperkt in bereik. Daarmee willen de VS voorkomen dat het land te zeer bij de oorlog betrokken raakte – al was het alleen maar vanuit de Russische perceptie.

Maar door de „realiteit op de grond”, zo zei een anonieme regeringsfunctionaris deze week tegen CNN, de aanhoudende Russische luchtaanvallen op energie-installaties die miljoenen Oekraïense burgers voor de naderende winter in de kou en het donker zetten, zou het Witte Huis zijn bijgedraaid.

Dat Washington minder terughoudend lijkt te zijn over de manier waarop Oekraïne zich teweer stelt tegen de Russen, bleek ook toen Oekraïense drones vorige week aanvallen uitvoerden op verschillende Russische militaire vliegbasis, honderden kilometers van de Oekraïense grens. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei toen dat de VS Oekraïne „niet aanmoedigen of in staat stellen” zulke aanvallen uit te voeren, maar hij veroordeelde ze niet.

Een belangrijke reden waarom de VS nu wel zouden willen meewerken aan de levering van Patriot-raketten aan Oekraïne is de verwachte aanschaf door Rusland van Iraanse ballistische raketten. Volgens het Pentagon begint Rusland na tien maanden oorlog door zijn eigen voorraden granaten, raketten en andere munitie heen te raken. Daarmee wordt de aanschaf van de Iraanse raketten met de week urgenter voor Rusland.

Belangrijke aanvulling

De luchtafweersystemen waarover Oekraïne nu beschikt zijn bruikbaar tegen de Russische kruisraketten en de door Iran geleverde kamikazedrones, maar minder tegen ballistische raketten die een hoge baan volgen en veel sneller vliegen. De door radar geleide Patriots kunnen die wel onderscheppen. Dat systeem zou dus een belangrijke aanvulling betekenen op de huidige luchtverdedigingscapaciteit van Oekraïne.

De vraag is wel wanneer de Patriots zouden kunnen worden ingezet als de Amerikanen eenmaal groen licht geven. Er zijn maar weinig Patriotsystemen in Europa – onder meer Nederland en Duitsland beschikken erover – en de raketten zijn schaars en duur.

Daarnaast is het Patriotsysteem uiterst complex in gebruik. In vredestijd duurt het al zeker zes maanden om personeel op te leiden om een vuureenheid te kunnen bedienen. Oekraïense militairen zouden eerst een uitvoerige training moeten ondergaan, mogelijk op het Amerikaanse trainingscentrum bij Grafenwöhr in Beieren. De Amerikanen zouden mede huiverig zijn geweest de Patriotsystemen uit te lenen uit vrees in te zullen boeten op de eigen nationale defensiemacht.

Uiterst geavanceerde radar

De Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target), wordt al gebruikt sinds de jaren tachtig. Het systeem is ontworpen voor luchtverdediging voor de middellange afstand, tot een hoogte van twintig kilometer en een afstand van zestig kilometer. De raketten worden afgevuurd van een lanceerinrichting en geleid door een uiterst geavanceerde radar.

Een Patriot-eenheid kan over acht lanceerinstallaties beschikken die elk vier tot zestien raketten kunnen afvuren. Zo’n eenheid wordt bemand door bijna honderd militairen.

Nederland, dat al sinds 1987 over het systeem beschikt, stationeerde kort na de Russische invasie in Oekraïne een Patriotbatterij in Slowakije, ter verdediging van het NAVO-grondgebied. Sinds de jaren negentig werden ze vooral ingezet op Turks grondgebied. In 1991 tijdens de Golfoorlog, werden ze in Turkije gestationeerd ter bescherming tegen Iraakse raketaanvallen door het regime van Saddam Hussein. Ook in Israël werd destijds een Nederlandse eenheid neergezet. In 2003 en in 2012 werden de Nederlandse Patriot-raketten opnieuw in Turkije gestationeerd, tegen raketaanvallen vanuit respectievelijk Irak en Syrië.

Het Nederlandse leger beschikt over drie Patriot-vuureenheden. Zo’n eenheid bestaat uit een radar, een vuurleidingcentrale, lanceerinrichtingen en communicatieapparatuur. Volgens het ministerie van Defensie bereiken de raketten binnen enkele seconden een snelheid van vijfduizend kilometer per uur. Ze worden niet alleen ingezet tegen ballistische raketten, maar zijn ook effectief bij het onderscheppen van bemande en onbemande vliegtuigen, helikopters, drones en kruisraketten. Een Patriotsysteem kan via de radar vanaf tientallen kilometers afstand meerdere doelen tegelijk volgen en gelijktijdig meerdere onderscheppingen uitvoeren.

Twee verschillende raketten

Het luchtverdedigingssysteem kan met twee verschillende raketten worden uitgerust, beide met een lengte van ruim vijf meter. De PAC-2, die negenhonderd kilo weegt, is uitgerust met een springkop van 91 kilo. Deze raket, geproduceerd door het Amerikaanse defensietechnologiebedrijf Raytheon, explodeert in de buurt van het doelwit, waarna dat wordt vernietigd in een wolk van rondvliegende scherven. De PAC-3, gefabriceerd door Lockheed Martin, is met een gewicht van ruim driehonderd kilo een stuk lichter. Die raket heeft geen explosieve lading. Met de ingebouwde zoekkop kan een zeer snel vliegend doel worden opgespoord en onschadelijk gemaakt door er tegenaan te vliegen. Deze worden vooral gebruikt tegen ballistisch raketten en kruisvluchtwapens.