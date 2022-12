Vooral het witte uittenue van de nationale voetbalploeg is in trek bij de vrouwen van Rabat

De etalages van de winkels zijn rood-groen gekleurd, voor de bakkers waar lekkernijen in de nationale kleuren worden verkocht staan lange rijen en veel mensen op straat hebben het alvast het nationale voetbalshirt aangetrokken. In de straten van de Marokkaanse hoofdstad Rabat heeft iedereen het woensdag overdag over de halve finale die hun land die avond speelt op het WK voetbal, tegen Frankrijk. „Ik ben op van de zenuwen”, zegt Ahlam, serveerster bij eethuis Cozy Café aan de Rue Jeddah in het centrum van de stad. Ze heeft de hele nacht wakker gelegen van de spanning.

De cafés raken tegen het einde van de middag al vol. Mensen claimen een tafel, zodat ze om acht uur ’s avonds de wedstrijd kunnen zien. Horecapersoneel schuift met stoelen en tafels. Een voorbijganger op de Avenue Mohamed VI gilt de longen uit zijn lijf: „Allez Maghreb!”

Wat verder naar het zuiden van de stad, bij het overdekte winkelcentrum Arribat Center, zit de 71-jarige parkeerwachter Fatna Torki op een plastic stoel onder een afdakje. Normaal gesproken heeft ze niet zo veel met voetbal, maar voor dit WK wilde ze een uitzondering maken. „Ze hebben me blij gemaakt. Ik kijk echt alleen naar de wedstrijden van Marokko”.

Vanavond wil Torki graag kijken, maar door de regen is ze bang dat haar satellietschotel geen verbinding kan maken. „Mijn man lost mij straks af. En ik wil niet alleen naar een café. Ik hoop maar dat hij het doet.” Ze drukt een kleine Marokkaanse vlag tegen haar borst. „InshaAllah nemen ze die beker mee naar huis en maken ze de hele Afrikaanse en Arabische wereld trots”. Het geluid van een naderende auto trekt haar aandacht. Ze staat op om parkeerinstructies te geven en zo verdwijnt de parkeerwachter achter de auto’s op het parkeerterrein.

De 22-jarige masterstudent Nihal El Baze. Foto Mariem Naciri

Laptops

Het Arribat Center krioelt van de mensen; velen schuilen voor de regen, die met bakken uit de lucht komt vallen. De 22-jarige masterstudent Nihal El Baze zit met haar studiegenoot Zainab El Maazi in een café achter hun laptops. Nihal heeft haar rode voetbalshirt aan. De wedstrijd kijkt ze thuis, met haar familie. „We hangen straks de vlag weer op in de woonkamer en de hele familie trekt het tenue van het Marokkaans elftal aan.” Nihal is met de hele familie wezen shoppen voor de voetbalshirts. Zelf heeft ze er vier.

En als het elftal wint? Nihal: „Naturlijk gaan we dan de straat op. Darori [zeker], dat moet gewoon.” Haar vriendin Zainab vult haar aan: „Mensen zingen en dansen”. „En toeteren!”, roept Nihal weer op haar beurt. Ze hopen beiden dat aanvaller Youssef En-Nesyri weer scoort. „Of mijn favoriete speler, Hakim Ziyech”, zegt Nihal. De ogen van de twee studentes fonkelen wanneer ze vooruitblikken op de winst. „Wauw, dat zou zo… oooh”, stamelt Nihal. „Dat is het beste wat ons kan overkomen”.

De drie schoolvriendinnen Aicha Aarab (17), Hafsa Lahyani (17) en Doua Zaydan (18) hebben pauze van school en nuttigen hun lunch terwijl ze over de wedstrijd van vanavond praten. Aicha is gestrest, zegt ze. „Voetbal kijk ik normaal gesproken altijd al, met mijn vader. Maar met dit WK is de ervaring intenser. We namen altijd al genoegen met plaatsing voor het WK, maar nu gaan we de beker winnen.” Hafsa, gekleed in het witte uittenue met bijpassende witte hoofddoek: „We moeten zo meteen weer naar de les, maar ik kan me niet concentreren. Mijn hoofd is bij het elftal en de wedstrijd van vanavond. Alsof ik zelf moet spelen.”

De scholieren kijken de wedstrijd thuis, met hun ouders en andere familieleden. De inkopen zijn al gedaan, vertellen ze. Op tafel zullen gebakjes staan, en de slingers hangen er nog van de vorige wedstrijden. Als Marokko wint, gaan Hafsa, Aicha en Doua net als de afgelopen keren met hun familie naar buiten. „Wel met mijn familie. We gaan niet alleen.”

De scholieren zijn blij, ongeacht de uitslag van woensdagavond. Marokko heeft „allang al gewonnen voor ons”, zegt Aicha. „We hebben de harten van zo veel landen veroverd. En dat is de echte winst. Die beker is maar een formaliteit.”

Oude medina

De 34-jarige Tarek Musliem, die sportkleding verkoopt in een winkeltje in de medina, het oude, ommuurde gedeelte van de stad,toont het populaire paarse shirt van keeper Yassine Bounou. Foto Mariem Naciri

De 34-jarige Tarek Musliem, die sportkleding verkoopt in een winkeltje in de medina, het oude, ommuurde gedeelte van de stad, heeft het sinds het eerste succes van het Marokkaanse elftal op het WK enorm druk. „Het is een gekkenhuis. Ik verkoop zo’n drie- à vierhonderd shirts per dag.”

Alle soorten voetbalshirts kun je vinden in het kleine winkeltje aan de poort van de medina. Volgens Musliem is het de dag na elke gewonnen wedstrijd een komen en gaan van mensen in zijn winkel. „Vooral vrouwen kopen heel veel. Shirts, petjes, sjaals en vlaggen”, zegt Musliem, terwijl hij wisselgeld overhandigt aan een vrouw die net het witte uitshirt heeft gekocht. „Vanavond spelen ze volgens mij in het rood, maar de vrouwen kopen het witte shirt het meest. En het paarse shirt, van keeper Bounou, is ook erg gewild.”

Op het plein voor het winkeltje blazen twee jongens op trompetten. Een ander begint te trommelen. Het feest kan alvast beginnen.