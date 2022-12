Verbod op hulp bij zelfdoding blijft van kracht, niet in strijd met EVRM

Het verbod op hulp bij zelfdoding blijft gehandhaafd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een bodemprocedure die de belangengroep Coöperatie Laatste Wil (CLW) met 29 mede-eisers had aangespannen. De eisers vinden dat het verbod op hulp bij zelfdoding in strijd is met recht om te beschikken over het eigen levenseinde, zoals in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is vastgelegd. De rechtbank ging daarin niet mee en oordeelde dat de huidige regelgeving over euthanasie gebaseerd is op een goede afweging tussen verschillende belangen.

CLW en de 29 mede-eisers droegen in de rechtszaak aan dat iedereen het recht heeft om „vrijwillig en weloverwogen” te besluiten over het moment en de manier waarop hij of zij het eigen leven wil beëindigen. Tijdens de zitting betoogden de eisers dat mensen de zin en kwaliteit van hun leven zelf het beste kunnen beoordelen. Nu zijn ze volgens de eisers te afhankelijk van het oordeel van artsen, die hulp bij zelfdoding mogen verlenen als sprake is van „ondraaglijk en uitzichtloos” met een medische oorzaak. Hulp bij zelfdoding aan iemand die „levensmoe” is of het leven „voltooid” vindt, is verboden.

‘In een opwelling’

De wens zelf over het levenseinde te besluiten, betreft volgens de eisers „een niet onaanzienlijke groep die niet genegeerd mag worden”. De rechtbank merkte op dat het het recht op zelfbeschikking in het EVRM niet zo ver gaat dat mensen het recht hebben op hulp bij zelfdoding. Staten, waaronder de Nederlandse, die het verdrag hebben ondertekend moeten bovendien het recht op leven beschermen. Ze moeten voorkomen „dat kwetsbare personen in een opwelling hun leven beëindigen”.

In oktober van dit jaar werd bekend dat het OM tien mensen met een link met CLW wil vervolgen voor „het in stand houden van een systeem”, waarin het dodelijke ‘Middel X’ werd verstrekt. Voorzitter Jos van Wijk werd eerder opgepakt vanwege hulp bij zelfdoding en de verdenking van deelname aan een criminele organisatie.