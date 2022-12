Kinderopvangkosten toch gecompenseerd

Het kabinet verhoogt de kinderopvangtoeslag in 2023 en compenseert zo voor de stijgende kosten van kinderopvangbedrijven. Dat schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer. Eerder zei de minister dat ze in het voorjaar zou kijken of en hoe ouders gecompenseerd zouden worden voor de kostenstijging. De kosten van de extra steun worden geraamd op 56 miljoen euro, die boven op de eerder vrijgemaakte 225 miljoen euro komen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dacht dat de inflatie 5,2 procent zou zijn, op basis van cijfers van het Centraal Planbureau van maart. Maar die schatting bleek te laag: in 2022 is de inflatie ruim 10 procent. Eerder ging SZW ervan uit dat de stijging van de kinderopvangkosten hoger zou zijn dan de inflatie door energie- en personeelskosten. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 14 december 2022