Supermarktketen Jan Linders gaat verder onder de vlag van Albert Heijn

Opnieuw verdwijnt een gevestigde Nederlandse supermarktformule uit het straatbeeld. Het Limburgse familiebedrijf Jan Linders (omzet 512 miljoen euro in 2021, vierduizend werknemers) gaat verder onder de vlag van Albert Heijn, zo maakten beide bedrijven woensdag bekend. De bijna zestig jaar oude winkelketen wordt onderaannemer van de Zaanse marktleider: het blijft een apart bedrijf, maar op de winkelgevels prijkt straks het logo van Albert Heijn.

Jan Linders, dat hoofdkantoor houdt in het Noord-Limburgse Nieuw-Bergen, heeft 63 filialen, vooral in het zuidoosten van Nederland. Daarvan gaan 53 mee in de nieuwe constructie, voor de andere tien zoekt het bedrijf een nieuwe eigenaar. Naast de eigen winkels krijgt het franchisebedrijf ook tien supermarkten die nu nog in handen zijn van Albert Heijn. Dat zijn eveneens winkels in het zuiden van het land.

Plus en Coop noemden ook de digitaliseringskosten als reden voor hun fusie

Voor veel werknemers van Jan Linders verandert weinig, stellen beide bedrijven. Zij blijven ook na de ombouw tot Albert Heijn werkzaam in hun eigen filiaal, in dienst van het franchisebedrijf. Anders is dat voor het personeel van de filialen die Albert Heijn overdraagt. Zij blijven wel in hun eigen winkel, maar krijgen Jan Linders als werkgever.

Het personeel van het distributiecentrum van Jan Linders in Nieuw-Bergen bewandelt de omgekeerde weg, aangezien de bedrijven hebben afgesproken dat Albert Heijn het logistieke centrum overneemt. Alleen op het hoofdkantoor van Jan Linders verdwijnen banen: deze medewerkers wacht „een ruimhartig sociaal plan”, aldus topman Ferry Moolenschot in een toelichting.

‘Duurzaam gezonde bedrijfsvoering’

Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond toont zich in de toelichting verheugd over de samenwerking. De nieuwe franchisewinkels betekenen volgens haar „een versterking van ons winkelaanbod in het zuiden van Nederland”. Linders-topman Moolenschot spreekt van een „moedige en verstandige” beslissing, die in het huidige supermarktlandschap onvermijdelijk was.

Doordat de consument vaker zijn boodschappen online doet, moeten ketens investeren in technologie, maar bijvoorbeeld ook in bezorgcentra die daar speciaal op zijn ingericht. Grote ketens zoals Albert Heijn hebben daar het kapitaal voor, maar kleine ketens niet. „Een duurzaam gezonde bedrijfsvoering komt daardoor voor Jan Linders op termijn onder druk te staan”, aldus Moolenschot.

Jan Linders, dat vorig jaar een marktaandeel van 1,1 procent had, is bepaald niet de eerste Nederlandse keten die verdwijnt omdat de benodigde investeringen te duur worden. Zo noemden Plus en Coop de kosten voor digitalisering eveneens toen ze eind 2021 hun fusie aankondigden, waarbij de naam Coop verdween. Twee jaar eerder ging Sligro hen al voor: de groothandelaar verkocht zijn supermarktformule Emté aan concurrent Jumbo.

Grootste franchisenemer

Afgelopen decennia was het vooral Jumbo die profiteerde van ketens die zochten naar een branchegenoot om zich bij aan te sluiten. Door de overname van Emté, en eerder al C1000 en Super de Boer, groeide het Brabantse familiebedrijf uit tot de nummer twee van het land. Het laatste jaar lijkt Albert Heijn het initiatief te hebben overgenomen: vorig jaar maakte het Zaanse bedrijf al bekend Deen over te nemen, samen met Vomar en Dekamarkt. Het kwam de marktleider op 38 extra winkels te staan.

Een constructie zoals nu bij Jan Linders is echter zeer ongewoon in de supermarktwereld. In de meeste gevallen verkopen eigenaren hun keten aan een groter bedrijf. Door de woensdag aangekondigde samenwerking wordt Jan Linders met afstand de grootste franchisenemer in de supermarktsector. Tot voor kort was dat de Almeerse supermarktfamilie Bun. Zij baat 26 filialen uit, eveneens voor Albert Heijn.

Het ombouwen van alle winkels van Jan Linders moet eind volgend jaar zijn afgerond. Wel moeten eerst toezichthouder ACM en de ondernemingsraden van beide bedrijven instemmen met het plan.