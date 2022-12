Kun je als bedreigd misdaadjournalist nog objectief schrijven over criminelen die jou willen doden? Aan dit niet geringe dilemma wordt in het boek John van den Heuvel: Een lustrum lang extreme beveiliging van Bert Dijkstra slechts één zin gewijd. „Uit je gevoel schrijven kan louterend werken maar soms ook olie op het vuur gooien”. Meer kan of wil de misdaadjournalist van De Telegraaf niet loslaten over hoe moeilijk het is te berichten over een onderwereld waarbij je, tegen wil en dank, zelf betrokken bent geraakt.

Al vijf jaar wordt Van den Heuvel, tevens medewerker van RTL Boulevard, met de dood bedreigd. De ‘Mocro-maffia’ van Ridouan Taghi zou hem naar het leven staan. De bende had in 2021 het plan met explosieven de toenmalige studio van het tv-programma Boulevard op te blazen. In 2018 werd de ingang van het gebouw van De Telegraaf geramd met een auto die daarna in brand werd gestoken. En in 2022 kreeg de politie informatie dat criminelen een aanslag planden op Van den Heuvel tijdens een feest van zanger Gordon in Dubai.

Maar volgens Dijkstra, een collega-journalist die maanden keek hoe het Van den Heuvel vergaat, is de misdaadverslaggever ondanks dit alles nog steeds „een geboren positivo die er in slaagt te blijven genieten van het leven”. Hij blijft bovendien „scoren met zijn onthullingen over de harteloze misdaad”.

Schrijven over mensen die je een kopje kleiner willen maken. Wat doet dat met een journalist? Niet veel, verzekert Van den Heuvel Dijkstra. „Ik laat me niet de mond snoeren. Ik wil niet de held uithangen, ik wil dit werk blijven doen”. Gemakkelijk is dat niet. Zelfs zijn drie zonen en echtgenote moeten worden beveiligd. En in de zomer van 2021 wordt collega Peter R. de Vries vermoord. „Ik geloof dat er iemand is die op me let, en me behoedt voor al te veel onheil”, zei Van den Heuvel in een interview met NRC. Bidden geeft hem troost.

Het boek beklemtoont het belang van een hardere aanpak van de misdaad en het hebben van „ballen”. Ook pleit Van den Heuvel voor het „grondig herzien van het penitentiaire systeem in Nederland, waarbij veiligheid voor de maatschappij centraal moet staan”.

Van den Heuvel verkeert in een weinig benijdenswaardige positie. Hij ziet zich als „dompteur in het circus van de misdaad” en schrijft over lieden met volgens hem weinig menselijke eigenschappen. Een van hun advocaten noemt hij in een appwisseling een „laf boodschappenjongetje” dat „schorem” verdedigt. De journalist wil dat het „criminele netwerk rond Taghi met de grond gelijk wordt gemaakt”.

De keerzijde van deze enorme drive is de afwezigheid van distantie bij Van den Heuvel. Hij werd een tv-held, met een bekendheid waarop Dijkstra met dit boek meelift.

Hoe zijn werkgever dit ziet blijft onduidelijk. De Telegraaf-hoofdredactie prijst Van den Heuvel en zijn, eveneens bedreigde collega Mick van Wely, bij een huldiging op de redactie als „giganten voor de vrije pers”, staat in het boek.

Stoppen is voor Van den Heuvel geen optie, zegt hij in het boek. „Dan zit ik de rest van mijn leven gefrustreerd op de bank omdat ik me het mooiste vak van de wereld heb laten afpakken”.

