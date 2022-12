Rubberboot met zo’n vijftig migranten zinkt in het Engelse Kanaal, zeker vier doden

Een rubberbootje met daarop zo’n vijftig migranten is in de nacht van dinsdag op woensdag gezonken in het Engelse Kanaal tussen Hameau du Gris-Nez en Dungeness. Dat melden Britse media. Daarbij zijn tot nu toe vier doden gevallen volgens de Britse overheid. Schepen en helikopters van de Britse en Franse marines zijn in actie gekomen om de drenkelingen te redden.

De Britse premier Rishi Sunak sprak woensdag in het Lagerhuis over het ongeluk: „Ik weet zeker dat het hele Huis mijn verdriet zal delen omdat er in de vroege ochtend een kleine boot is gekapseisd in het Kanaal, en om het tragische verlies van mensenlevens”. Labour-leider Keir Starmer zei, verwijzend naar mensensmokkelaars: „Dit is een herinnering dat de criminele bendes die deze migratieroutes beheersen de levens van wanhopige mensen riskeren”.

De temperatuur op het Britse eiland is de afgelopen week flink gedaald, in een dorpje nabij de plek van het ongeluk was het woensdag zo’n twee graden. Op zee lag de temperatuur waarschijnlijk veel lager. Ondanks die gevaarlijke omstandigheden hebben alleen al afgelopen weekend zo’n vijfhonderd migranten gepoogd Engeland te bereiken, veelal middels mensensmokkelaars die gebruik maakten van de kalme zee.

205 doden sinds 2014

Afgelopen jaar hebben meer dan 40.000 migranten de oversteek gewaagd. Veel daarvan kwamen uit Afghanistan, Iran en Albanië, en stapten op de boot in Frankrijk. De Franse regering probeert de kleine vluchtelingenkampjes aan de kust, die als vertrekpunt dienen voor de oversteek, te ontmantelen. Dat lukt niet goed. Volgens de stichting Missing Migrants Project zijn er 205 overstekers omgekomen sinds 2014.

Voor de regering van de in oktober aangetreden premier Sunak ligt de (boot)migratie naar het Verenigd Koninkrijk politiek gevoelig. Volgens peilingen nemen stemmers het de regering kwalijk dat het niet lukt om de migranten te weren, met name sinds het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. Tijdens de campagne voor Brexit werd expliciet gezegd dat de EU verantwoordelijk is voor de migratie van veelal jonge mannen naar het VK. Toch is de migratie niet aan banden gelegd sinds Brexit.

Daags voor het ongeluk presenteerde Sunak nog nieuwe plannen om bootmigranten af te schrikken, met regelgeving waardoor ze niet in het VK zouden kunnen blijven na aankomst. Volgens Sunak was „genoeg, genoeg”, en hebben Britten gelijk dat ze boos zijn over het overheidsfalen in het migratiedossier.

