Raad van State zet streep door nieuwe woonwijk bij Schiphol

Er mag geen nieuwe wijk met zevenhonderd woningen worden gebouwd in de omgeving van Schiphol, zo heeft de Raad van State woensdag bepaald. Er is binnen de gemeente Haarlemmermeer weliswaar grote behoefte aan nieuwe woningen, maar de gemeente heeft volgens de bestuursrechter „niet deugdelijk onderbouwd” dat er in de nieuwe wijk Schuilhoeve in Badhoevedorp, een van de kernen van de gemeente, sprake zal zijn van een „goed woon- en leefklimaat”. Vooral het lawaai van proefdraaiende en startende vliegtuigen zou bewoners parten kunnen spelen. De gemeente Haarlemmermeer reageert teleurgesteld. „De woningnood is hoog. We hadden er naar ons gevoel alles aan gedaan om te mogen bouwen”, aldus een woordvoerder van de gemeente in een eerste reactie.

Er zijn al tien jaar plannen voor de bouw van de wijk Schuilhoeve, pal ten noorden van Schiphol. De gemeente heeft de gronden, die als sportvelden in gebruik waren, via onteigening verworven en wilde met de bouw een deel van de kosten terugverdienen die waren gemaakt voor de omlegging van de snelweg A9 om Badhoevedorp heen. Of de wijk in een andere, kleinere vorm wellicht toch kan worden gebouwd, kon de gemeente Haarlemmermeer in een eerste reactie nog niet zeggen.

Tegen de bouwplannen waren door luchtvaartmaatschappij KLM bezwaren ingediend. De nieuwe woningen zouden weliswaar extra goed worden geïsoleerd, onder meer met zogenoemde ‘dove gevels’, maar deze voorzieningen zijn volgens KLM onvoldoende om de bewoners te vrijwaren van met name het grondgeluid van vliegtuigen.

Hotel helpt onvoldoende

Onderzoeken en vervolgonderzoeken van Royal Haskoning en van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum wezen eerder uit dat er wel degelijk voldoende bescherming tegen dit lawaai zou zijn. De Raad van State is het daar niet mee eens en stelt dat enkele berekeningen „niet op de juiste wijze” zijn verricht, en betwijfelt bovendien of sommige andere meetresultaten „representatief” zijn voor de gehele nieuwe wijk. Zo zou een deel van de woningen beschermd worden tegen lawaai door een hotel in de directe omgeving, maar een ander deel door slechts een lager talud.

De Raad van State heeft met de uitspraak verschillende gemeentelijke besluiten van Haarlemmermeer voor het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan vernietigd.