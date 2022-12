‘Ook Marokko betrokken bij omkoping Europees Parlement’

Bij de omkoping van leden van het Europees Parlement is naast Qatar ook Marokko betrokken. Dat meldden twee Belgische kranten, De Morgen en De Standaard, dinsdag na het inzien van gerechtelijke documenten.

Vrijdag werd bekend dat de Belgische politie zestien huiszoekingen heeft gedaan in het kader van een onderzoek naar corruptie binnen het Europarlement. De Italiaanse sociaaldemocraat Pier Antonio Panzeri, die tot 2019 Europarlementariër was, zou een belangrijke rol spelen in het onderzoek. In totaal werd er tijdens de huiszoekingen volgens De Morgen 1,5 miljoen euro gevonden; het grootste deel daarvan trof de politie aan in de Brusselse woning van Panzeri.

In de overleveringsverzoeken van de Belgische onderzoeksrechter zou staan dat Panzeri ervan verdacht wordt „politiek te interveniëren met leden van het Europees Parlement in het voordeel van Qatar en Marokko, tegen betaling”. Zijn vrouw en dochter zouden ook betrokken zijn bij de corruptie.

Giften

Specifiek wordt Panzeri ervan verdacht ‘giften’ te hebben geaccepteerd van de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun. Of het om fysieke geschenken of betalingen gaat is onduidelijk. Volgens De Morgen onderhouden Panzeri en Atmoun al lang een goede relatie.

Het gerechtelijk onderzoek naar de omkoping van Europarlementariërs werd gestart na een onderzoek van Staatsveiligheid, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België. Dat melden het weekblad Knack en de krant Le Soir. Staatsveiligheid zou in 2021 al een onderzoek gestart zijn naar inmenging door een niet-Europees land. Dat onderzoek heeft vervolgens geleid tot het gerechtelijke onderzoek waar ook de huiszoekingen van afgelopen week deel van uitmaakten.