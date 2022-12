Noodtoestand uitgeroepen op wegen in Peru tijdens protesten

De Peruaanse minister van Defensie Alberto Otárola heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen op landelijke wegen om ervoor te zorgen dat reizen mogelijk blijft tijdens de protesten in het land. Dat schrijven Peruaanse media en internationale persbureaus. Het leger gaat kritieke infrastructuur als vliegvelden en waterkrachtcentrales ook „beschermen”, aldus Otárola.

Sinds de mislukte coup en daaropvolgende arrestatie van president Pedro Castillo zijn er felle demonstraties in Peru. Aanhangers van Castillo roepen om zijn vrijlating en eisen verkiezingen. In de stad Andahuaylas staken betogers zondag een brandstofopslag en verkeerstoren van het lokale vliegveld in brand. Zeker twee mensen zijn daarbij overleden. Volgens de krant El Comercio hebben demonstranten maandagnacht ook geprobeerd televisiestations in brand te steken.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft dinsdag de kant van Castillo gekozen, schrijft persbureau Reuters. Hij noemde de afzetting van de voormalige Peruaanse president ondemocratisch en riep zijn opvolger Dina Boluarte op om de „wil van het volk” te volgen. Ook overheden van Bolivia, Colombia en Argentinië riepen op tot de bescherming van Castillo. Boluarte gaat met hen in gesprek.

Onder druk van de protesten heeft Boluarte maandag voorgesteld de verkiezingen twee jaar te vervroegen naar april 2024. Castillo zit intussen nog steeds vast.

