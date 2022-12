Er is sprake van „institutioneel racisme” bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, concludeert een recent onderzoek. In verschillende geledingen van de organisatie zouden patronen aan te wijzen zijn waarbij mensen expliciete en impliciete vormen van discriminatie en racisme ervaren. De bewindslieden van het ministerie reageerden ontzet en betuigden spijt. Ook in andere reacties overheerste verontwaardiging.

Mark van Ostaijen is bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity.

De resultaten van het onderzoek zijn echter zowel maatschappelijk als wetenschappelijk nauwelijks verbazingwekkend. Maatschappelijk gezien is alledaags racisme, om met Philomena Essed te spreken, aan de orde van de dag. Dat zit in ‘microagressies’ van uitsluitend taalgebruik tot patronen van regelrechte discriminatie. Het is om die reden ook goed dat verschillende organisaties, waaronder dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, na de Black Lives Matter-protesten in 2020 ervoor kozen zelf object van studie te worden. Maar het zou tamelijk schizofreen en ahistorisch zijn om aan te nemen dat in het land van negerzoenen, Zwarte Piet en oerwoudgeluiden op de werkvloer ineens geen discriminerende praktijken zouden plaatsvinden. Na het etnisch profileren en de racistische app-jes bij de politie, het ‘aanzetten tot rassendiscriminatie’ van staatssecretaris Mark Rutte en het Toeslagenschandaal bij de Belastingdienst zijn nu ook de praktijken bij Buitenlandse Zaken een illustratie van een patroon: racisme zit in de haarvaten van onze samenleving. Met enige ironie zou men kunnen stellen dat onze overheidsorganisaties daarin wel een representatieve afspiegeling vormen van ons parlement.

Belangrijker: dit gaat niet weg. Want of het nu gaat over discriminerende esthetiek zoals op de Gouden Koets, de rol van de monarchie bij slavernij of de excuses die Rijk, gemeenten en banken maken voor hun betrokkenheid bij het koloniale verleden: de thematiek van discriminatie en racisme is here to stay. Sterker nog, het ontkennen van racisme is inmiddels een vorm van racisme, zoals de Britse antropologe Sara Ahmed stelt.

Weinig medewerkers gesproken

Ook vanuit wetenschappelijk perspectief kunnen we nauwelijks verbaasd zijn. Zo is de onderzoeksopzet achter het rapport ‘Racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken’ methodisch gezien kwestieus. Het onderzoek van Bureau Omlo concludeert dat er sprake is van een „breed verschijnsel”, „patronen” en „een structureel karakter” van „institutioneel racisme”. Dat zijn nogal sterke claims, op basis van gesprekken met iets meer dan 1 procent van de werknemers. Het ministerie telt namelijk ongeveer 6.200 medewerkers en daarvan heeft Omlo er in totaal 80 gesproken. Ze hebben zich daarbij bediend van ‘snowballing’, ‘convenience’ en ‘purpose sampling’, dat wil zeggen: het ‘snel, gemakkelijk en goedkoop’ doelbewust medewerkers rekruteren. En die hebben ze over de hele wereld over werkervaringen van de afgelopen tien jaar gesproken.

Inmiddels lijkt het behoorlijk bon ton om alles wat riekt naar racisme en discriminatie kritisch te veroordelen. De winst daarvan is dat het onze bewustwording en sensitiviteit op deze thema’s vergroot. Het nadeel daarvan is dat we aan kritisch potentieel verliezen. Het is makkelijk om mee te gaan in de verontwaardiging, maar laten we tegelijkertijd wel scherp kijken naar wat er nu daadwerkelijk is onderzocht.

Ik wil niets afdoen aan de ernst van de bevindingen. Tegelijkertijd lijkt me enige methodische relativering wetenschappelijk zuiver. En ik wil daarbij niet hameren op het flauwe argument dat het deze studie aan ‘representativiteit’ zou ontbreken, want daar is het me geenszins om te doen.

We zijn de fase van de verkenning allang voorbij

Waar het me wel om te doen is, is dat nu iedere organisatie in Nederland, van PostNL, universiteiten tot NRC, een ‘verkennend’ onderzoek kan aangaan met zelfstandige onderzoeksbureaus zoals Omlo, die via deze methodiek verzekerd zijn van grote maatschappelijke impact en onderzoeksopdrachten. Mijn zorg is dat we een cascade van racisme-onderzoek tegemoet kunnen zien, ofwel een oneindige uitdijing van de diversiteitsindustrie, waarbij onderzoek laat zien dat die vooral beloftes van beterschap maar nauwelijks verbetering voortbrengt.

Want deze rituele oorwassing is vooral dat: het zich wentelen in spijt met het juiste jargon, om na het plechtig beloven van verbeteringen, over te gaan tot de orde van de dag.

Dieperliggende en systemische patronen

Als het racisme en discriminatie aangaat hebben we weinig aan verkennend en methodisch dun onderzoek. We hebben vooral nood aan onderzoek dat de praktijken van diversiteit, inclusie, racisme en discriminatie ontvouwt en laat zien hoe die praktijken fundamentele patronen van uitsluiting veroorzaken. Mocht ik hiermee de indruk wekken dat ik vooral preek voor mijn eigen wetenschappelijke parochie, dan klopt dat. Maar ik pleit niet voor mijn eigen werk, onderzoeksinstituut of universiteit. Ik pleit voor deugdelijke kennis en wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek.

Omdat racisme zo verbonden is met onze alledaagse realiteit zie ik op tegen de diversiteitsindustrie van nog meer verkennend onderzoek. De systemische aard van racisme en discriminatie verdient een lange adem dat voorbij de verkenning van een enkele organisatie durft te kijken, bijvoorbeeld richting (internationaal) vergelijkend of cross-sectoraal onderzoek.

Deugdelijk onderzoek vergt een deugdelijke onderzoeksinvestering, om dieperliggende en systemische patronen van racisme en discriminatie bloot te leggen en ons zelfbeeld blijvend te herzien.

Want we zijn de fase van de verkenning allang voorbij. Laat dat de les zijn van dit Buitenlandse Zaken-onderzoek.

