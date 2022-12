Mijn horloge meet mijn VO2max, maar wat is dat?

Stel, je hebt een sporthorloge en je bekijkt eens wat dat horloge allemaal meet. En je komt dan bij VO2max en je horloge zegt dat die 48 is: „Uw VO2max bevindt zich boven aan de 5 procent voor uw leeftijd en geslacht.” Dan denk je natuurlijk: yes! Maar misschien ook: wat is VO2max, en zou het wel kloppen?

„Kort door de bocht is je VO2max een graadmeter voor je conditie”, legt triatlete en coach Suzanne Brummel uit. „Heel precies is het: de maximale hoeveelheid zuurstof die je lichaam per minuut per kilo kan opnemen bij maximale inspanning.”

De hoogte van je VO2max is voor een deel erfelijk bepaald, vertelt Brummel. Ook je geslacht, je leeftijd, je gewicht en je lichaamssamenstelling (de percentages water, botmassa, spiermassa en vetmassa waaruit je lichaam bestaat) hebben invloed op de hoogte van de VO2max.

Op internet staan talloze schema’s waarin je kunt opzoeken wat je VO2max zegt over je conditie. „Door te trainen kun je je VO2max zeker verhogen. Al gaat het bij het ene lichaam sneller omhoog dan bij het andere. Dat noemen we dan talent.”

Omdat een sporthorloge zuurstofopname natuurlijk niet kan meten, maakt het een inschatting van je VO2max op basis van je hartslag en je trainingsgegevens, zegt Brummel. „Hoe vaker je je horloge draagt en hoe meer je traint, hoe nauwkeuriger die inschatting zal zijn.”

Toch moet je bij een sportarts een sporttest met ademgasanalyse doen als je heel precies wilt weten wat je VO2max is, zegt Brummel. „Bij mij verschilt de VO2max in zo’n test acht tot tien punten met het getal dat mijn sporthorloge aangeeft. Wat mij betreft geeft je horloge dan ook een leuke indicatie waarop je je niet moet blindstaren.”