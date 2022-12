Mieren drinken ‘poppenmelk’, een drankje dat verpoppende koloniegenoten maken

Mieren die aan het verpoppen zijn, produceren vanuit hun cocon een voedzame vloeistof waarvan hun koloniegenoten profiteren. De ‘poppenmelk’ bevat voedingsstoffen en hormonen en wordt zowel door larven als volwassen mieren gedronken. Maar de poppen zelf hebben er ook baat bij: als het goedje niet opgedronken wordt, raakt de cocon geïnfecteerd met een schimmel.

Wereldwijd komen er meer dan 14.000 soorten mieren voor. Als sociale insecten leven ze in kolonies, waarbij de volwassen werksters voor de eitjes, de larven en de poppen zorgen. Juist vanwege hun sociale gedrag ligt de nadruk bij mierenonderzoek vaak op de groepsdynamiek. Individuele mieren – en zeker de passieve poppen – worden minder van belang geacht. En zo kan het, schrijven Amerikaanse biologen in Nature, dat de poppenmelk nu pas is ontdekt.

Zelf waren ze benieuwd of mierenpoppen ook interacties aangaan met hun koloniegenoten. Voor hun experiment isoleerden ze allereerst poppen van de tropische mierensoort Ooceraea biroi van de rest van de kolonie. Zo ontdekten ze dat er een vloeistof uit de cocon vrijkwam: een bijproduct van de verpopping. Zolang ze die met de hand verwijderden overleefden de poppen het, maar anders stierven ze aan een schimmelinfectie. Poppen waarbij de ‘melk’ gedurende lange tijd niet werd weggehaald, konden zelfs in hun eigen vloeistof verdrinken.

185 soorten eiwitten

Om te testen of de poppen de vloeistof ook uitscheidden in kolonieverband, injecteerden ze de coconnetjes met blauwe voedselkleurstof. Na een etmaal bleken zowel volwassen mieren als mierenlarven de blauwe kleurstof ook in hun verteringsstelsel te hebben, wat erop wees dat ze de vloeistof hadden opgedronken. De volwassen mieren blijken de larven op de poppen te plaatsen zodat ze de vloeisof kunnen drinken; de onderzoekers omschrijven dit zelf als ouderlijke zorg.

Een volwassen Myrmecocystus mexicanus-mier drinkt van een cocon. De vloeistof is met kleurstof behandeld, wat terug te zien is aan de donkere streep in de borst van de mier. Foto Daniel Kronauer

Verdere analyse toonde aan dat de poppenmelk onder andere 185 soorten eiwitten bevat en diverse vitaminen, suikers en aminozuren. Ook de hormonen vitellogenine en histamine, die mogelijk het sociale gedrag van de mieren beïnvloeden, zijn in de vloeistof aangetroffen. Voor de poppen is het belangrijk dat de druppels snel genoeg worden opgedronken zodat die niet met schadelijke schimmels geïnfecteerd kunnen raken.

Ooceraea biroi is niet de enige soort die poppenmelk uitscheidt. Na hun ontdekking bestudeerden de biologen nog vier mierensoorten om alle vijf grote mierenfamilies vertegenwoordigd te hebben in hun onderzoek. In elk van de soorten troffen ze de poppenmelk aan. Vermoedelijk ontstond de poppenmelk al vroeg in de evolutie, aldus de auteurs – misschien zelfs al voordat mieren sociale insecten werden.

In een vervolgonderzoek willen de biologen bestuderen welk effect de poppenmelk heeft op de ontwikkeling van mierenlarven. Mogelijk kan de hoeveelheid vloeistof die de larven ontvangen zelfs bepalen of ze uitgroeien tot een werkster of een koningin, speculeren de auteurs.