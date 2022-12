Mensen zoeken liefde op het eerste gezicht, ook bij honden

De afgelopen dagen hebben we ons enorm druk gemaakt over standen die tot stand kwamen op een kunstmatig gekweekte grasmat in een verre Golfstaat. Ik vond dat ik na de eerste halve finale van dinsdagavond wel even mocht recupereren bij De stand van het gras, een korte documentaire die volledig gewijd is aan de Hollandse graspriet. Vanuit het perspectief van dieren – een hond, een vogel – bekijken we hoe de mens zich verhoudt tot zijn gazon. We zaaien en maaien, spitten en sproeien, we bemesten en verticuteren. Paardebloemen worden uitgestoken, mos en mol verdelgd.

We slijpen de messen van onze machines en gaan daarmee de wanorde te lijf. Handmatig, elektrisch of gerobotiseerd manicuren we sprietjes in het gelid. En wie er echt geen omkijken naar wil hebben, rolt een prefab grasmat uit. Even op maat knippen, en het grasveld is voorlopig onderhoudsvrij.

Onze obsessie met orde en controle over de natuur wordt verbeeld door de egel die zich aanvankelijk behaaglijk oprolde in het hoge gras, maar de pootjes neemt als dat wordt gekortwiekt. Mannen met schoppen scheppen het gras met grond en al uit de tuin. De camera richt zich op de regenworm die voor zijn doen in een moordend tempo over de tegels vlucht. Lichtvoetige documentaire, maar toch ook een beetje treurig. Vervang gazon gerust voor aardbol.

Op het ander net waren mensen ondertussen druk bezig met het dier dat hun grasveld vol schijt. In The Dog House (KRO-NCRV) worden hond en mens gematcht. Het is een Britse serie, en ik overdrijf niet als ik zeg dat het veel weg heeft van First Dates waar mens aan mens wordt gekoppeld (ook oorspronkelijk een Brits programma trouwens).

De honden verblijven in Wood Green, een opvanglocatie voor zwerfhonden, afdankertjes, weglopers en verdwaalde dieren. Als zich geen eigenaar meldt, wordt er een nieuwe voor de dieren gezocht. De mensen die zich melden voor een tweede-kans-hond hebben zonder uitzondering een behoefte. Aan een trouwe vriend, een kloppend hart in een leeg huis, dankbaarheid van een levend wezen, vervanging van een vorige (harige) liefde of gewoon gezelschap.

Spiegels voor de mensen

Je hoeft geen hondenvriend te zijn om het programma te waarderen. Het gáát niet eens over honden, ze fungeren als spiegels voor de mensen en hun verwachtingen en onzekerheden. In een van de vorige afleveringen kwam een jonge vrouw samen met haar moeder. De vrouw was verlaten door haar grote liefde en zocht een hond die haar zou troosten en weer levenslust zou geven. De staf van het asiel zoekt een hond waarvan zij denken dat hij bij haar past. Zij met haar moeder wachten op de ‘ontmoetingsplek’ van het asiel. Hond wordt door de verzorger binnen gebracht. Een klein, onooglijk mormeltje holt in een rechte lijn naar de moeder. Zie je wel, snikt de dochter. „Hij wil me niet.”

En zo komt de een na de ander langs. Een marinier met PTSS die in Irak en Afghanistan diende, is nerveus. „Straks rent-ie voor me weg.” Nog geen vijf seconde na de begroeting met een pup van negen weken verklaart hij hem geknield de liefde.

Een moeder met een volwassen zoon met „hoogfunctionerend autisme” wordt voorgesteld aan Cynthia, een pitbull-achtige die, op papier, voldoet aan al hun wensen. Ze is „begripvol, tolerant en vriendelijk”.

Maar de kennismaking valt tegen. De hond zit bij de deur te hopen dat ze weg mag. „Het botert niet”, zegt de zoon. Liefde op het eerste gezicht, dat is wat alle mensen wensen. De volgende hond, Norman is een „onderzoekend en afwachtend” mannetje. „Net als ik.” Deze gaat mee naar huis. Norman is een „betrouwbare kameraad”, zegt hij na paar maanden. Zijn „beste vriend in de hele wereld.” En hoogstwaarschijnlijk z’n enige.