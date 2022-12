Maaike Verweij en Gary Hekman winnen eerste marathon op natuurijs

De eerste marathon op natuurijs van het jaar is woensdag verreden in het Friese Burgum. Bij de vrouwen was Maaike Verweij de snelste; bij de mannen ging Gary Hekman er met de winst vandoor. Bij zowel de mannen als de vrouwen kwam het aan op een eindsprint. Verweij won vorig jaar ook de eerste marathon op natuurijs.

Na de winst volgde de huldiging snel; door de kou was het geen weer om lang buiten te blijven. De kwaliteit van het ijs was niet geweldig, zei schaatser Merel Bosma tegen Omrop Fryslân. „Er zaten allemaal steentjes in het ijs”, aldus Bosma, die de tweede plek bij de vrouwen bemachtigde. Bij de mannen werd Harm Visser tweede.

Woensdag stelde de KNSB in het Friese Burgum een ijsdikte van drie centimeter vast. Nooit eerder werd de eerste marathon op natuurijs verreden in Burgum. De andere locaties die de wedstrijd hoopten te organiseren – Noordlaren, Haaksbergen en Nieuw-Buinen – vielen daarmee af. Aan de marathon deden ongeveer 150 schaatsers mee. De vrouwen schaatsten 75 rondjes van 400 meter, de mannen honderd.

De marathon op natuurijs die donderdag in Noordlaren plaats zou vinden, gaat niet door. De KNSB heeft onvoldoende vertrouwen in de vorst van de komende nacht.