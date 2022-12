Land om nooit te vergeten

Trendforecaster Lidewij Edelkoort heeft een nieuw boek uit, waarover ze zelfs in Buitenhof mocht komen vertellen: Proud South. Een boek dat „de creatieve krachten van de zuidelijke delen van de wereld laat zien […] door de kleurrijke en expressieve lens van hedendaagse mode, fotografie, styling en kunst”. Team-Edelkoort reisde er een halfjaar het zuidelijk halfrond voor af – een tocht die, aldus Buitenhof-presentator Twan Huys, onder meer naar India en Senegal voerde. Geografisch lijkt Edelkoort dus alle kanten op te kunnen.

Eigen identiteit

Wellicht kan ze ook een land als Suriname coveren? Ik vrees van niet, maar hopelijk word ik aangenaam verrast, want de beweging waarvan ze verslag doet, is ook in het geboorteland van mijn ouders al ik-weet-niet-hoe-lang gaande. Net als in bijvoorbeeld Brazilië, Marokko, Zuid-Afrika en Zimbabwe zijn in ‘Su’ de afgelopen jaren steeds meer creatieve initiatieven ontstaan, die gekenschetst kunnen worden als een viering van de eigen identiteit. Een toenemend aantal (jonge) mensen in mode en design put dankbaar uit de lokale Surinaamse cultuur, ambachten en materialen om uiting te geven aan die hervonden eigenheid.

Ze zoeken geen aansluiting bij Europa, de VS of het voormalige moederland, maar verbinden zich aan voorouderlijke tradities en/of gebruiken die afkomstig zijn van de Inheemsen (de oorspronkelijke bewoners van Suriname) of de Marrons (de nazaten van naar het binnenland gevluchte tot slaaf gemaakten).

Neem de duurzame, handgemaakte tassen met bewerkte cederhouten handvatten, die onder het label Uma ( ‘vrouw’ in het Sranan) worden vervaardigd door kunstenaars en ambachtslieden uit de Marron-gemeenschap. Of denk aan een ontwerper als Jurgen Joval, die zich onder meer toelegt op een Afro-Surinaamse kledingtraditie als de koto – het welbekende ensemble bestaand uit een wijdvallende top (yaki), rok en matching hoofddoek (angisa) – en daar moderne versies van maakt.

Ze zoeken geen aansluiting bij Europa, de VS of het voormalige moederland, maar verbinden zich aan voorouderlijke tradities

Wortels

En dan is er Surinames modetrots: de piepjonge Meredith Joeroeja. Zij kwam eerder deze week voorbij in Alles is Famiri, de nieuwe zesdelige BNNVARA-docuserie van en met Amber Kortzorg. De twee bespraken hun ‘dubbelbloedigheid’. Voor Kortzorg, kind van een Nederlands-Nederlandse moeder en een Afro-Surinaamse – noodgedwongen afwezige – vader, de reden om deze persoonlijke reis naar haar wortels te maken. Voor Joeroeja, dochter van een Afro-Surinaamse moeder en een Inheems-Surinaamse vader, een bron waaruit ze inspiratie put. Joeroeja ontwerpt, fotografeert en doet de styling en branding van haar kledingmerk MerryMarian helemaal zelf. Ook een kenmerk van die nieuwe makers. Ze is een multitalent en een autodidact, want in Suriname zijn geen gespecialiseerde modeopleidingen.

Dat laatste is een plus, vindt ze zelf, omdat je je dan niet hoeft te conformeren aan wat je vanuit een opleiding wordt opgelegd. Ze heeft dan ook een heel eigen handschrift, dat zich laat lezen als uitgesproken, veelkleurig en authentiek.

Een kwalificatie die feitelijk geldt voor heel Suriname. En ja, het land worstelt met demonen uit het verleden, maar het is een land vol schoonheid, veerkracht, potentie en fantastisch design. Geen eyeopener voor degenen die dit altijd al hebben geweten. Voor anderen: iets om nooit meer te vergeten.