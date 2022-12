Jong en oud werken samen aan telefilms

Al ruim twintig jaar zijn de telefilms, die dit jaar worden uitgezonden in de weken rond de jaarwisseling, een vaste waarde in de catalogus van de NPO. De producties, speciaal gemaakt voor televisie, bieden vaak jonge talenten de kans om voor de eerste kee een lange film te maken. De lichting van 2022-2023 richt zich op jongeren; de opdracht was dat de verhalen inclusief en eigentijds zouden worden. Zo gaat Dojo, die zondag wordt uitgezonden, over de jonge kruimeldief Brandon die wordt betrapt bij de inbraak in een plaatselijke judoschool. De docent (gespeeld door Louis d’Or-winnaar Emmanuel Ohene Boafo) doet de jongen een aanbod: hij geeft hem aan of Brandon komt judolessen bij hem volgen.

De film die op Eerste Kerstdag wordt uitgezonden, Eerlijk gestolen, is een ‘pet project’ van Burny Bos. De 78-jarige producent schreef het scenario begin dit jaar, toen hij net had gehoord dat hij asbestkanker heeft. Zijn energie was in die periode zeer beperkt, vertelt hij. „Ik dacht heel praktisch: wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat de projecten die in de steigers staan ook zonder mij door kunnen gaan?”

Bos voltooide in een noodtempo de scenario’s van Eerlijk gestolen en de animatiefilm Dikke Dik en begon met het schrijven van Fred het Hert. Inmiddels gaat het weer beter met Bos; de immunotherapie blijkt aan te slaan. In oktober was de man achter succesvolle Annie M.G. Schmidt-films als Minoes en Ja zuster nee zuster weer zelf aanwezig op Cinekid, waar zijn oeuvre werd geëerd.

Meer lagen

Eerlijk gestolen vertelt over de 11-jarige Nola (Alicia Mendes) die haar best doet om geld te sparen zodat haar oma (Gerda Havertong) naar Suriname kan reizen om de as van haar opa uit te strooien. Als Nola een tas met gestolen geld vindt, besluit ze de buit te houden – het is tenslotte voor een goed doel. De film voldoet volgens Bos aan de les die hij heeft getrokken uit zijn dertig jaar ervaring: zorg dat er een extra laag in het verhaal zit. „Er moet altijd iets extra’s zitten onder het amusement. Een boodschap die je de kinderen niet door de strot duwt, maar die er wel in zit. Het Paard van Sinterklaas leerde de kijker met de ogen van iemand uit een andere cultuur naar Nederland te kijken. Minoes is onder alle grappen óók een pleidooi voor vrije media.”

Bos zocht voor het project een jonge regisseur met een biculturele achtergrond. Voor Hesdy Lonwijk, die werkte aan series als Feuten en Mocro Maffia, bood Eerlijk gestolen de kans zijn filmdebuut te maken. „Ik merkte meteen dat het enthousiasme van Burny een vlammetje bij mij aanwakkerde”, vertelt de 46-jarige Lonwijk. „Ik probeerde na mijn afstuderen aan de Filmacademie in 2007 al vaker films over de multiculturele samenleving te maken. Maar de tijd leek er nog niet rijp voor te zijn. Je merkt nu wel dat de beleidsmakers en commissies een veel meer open blik hebben dan pakweg tien jaar geleden.”

Lonwijk maakte na overleg met Bos de rol van de oma groter. „Ik wilde het cliché overstijgen”, legt de regisseur uit. „De rol van ‘Granm’ma’, zoals ze wordt genoemd, in onze families en cultuur is heel prominent. Ik wilde van haar ook een personage maken met haar eigen geheimen en genuanceerde gevoelens. Burny heeft mij daar alle vrijheid voor gegeven.”

Geen kattenkwaadfilm

Onder zijn leiding kreeg ook het thema rouw, dat in eerste instantie meer bijzaak was, een grotere rol. In de Surinaamse cultuur zijn riten rond de dood heel belangrijk, legt Lonwijk uit: „Ik vond die onderliggende emoties en worstelingen veel interessanter dan het plot rond die bankoverval - alleen een kattenkwaadfilm maken vond ik niet boeiend.” Voor kleine details putte de regisseur uit zijn eigen dierbare herinneringen aan Suriname, waar hij tot zijn dertiende woonde: „Mijn oma woonde in de binnenlanden. Ik lag bij haar ook vaak in een hangmat te doezelen, net zoals Nola in de film.”

Beide mannen vonden de samenwerking heel leerzaam. „Het is niet eerlijk om de mogelijkheden van nieuwe makers te vergelijken met de situatie dertig jaar geleden, toen ik begon”, beklemtoont Bos. „Ik was een zondagskind: ik bedacht doorgaans iets nieuws op het moment dat daar vraag naar en budget voor was. Die luxe hebben veel makers tegenwoordig niet meer.”

Ook is de manier van filmmaken erg veranderd, voegt regisseur Lonwijk daar aan toe: „Burny heeft geweldige films gemaakt en hanteerde in het draaien vaak een klassieke stijl: vaak vaste kaders waarbinnen het verhaal zich afspeelt. Ik heb daar zeker inspiratie uit geput. Maar ik probeer ondertussen ook de emotionele ontwikkeling van de personages uit te drukken door een meer ‘handheld’ stijl te hanteren. Ik denk dat we op deze manier allebei van elkaar hebben geleerd.”

Alle telefilms van dit jaar Tot zonsopgang: Stand by me-achtige film over hecht groepje vrienden dat een laatste zomeravond in het bos doorbrengt. Nu te zien op NPO-Start. Dojo: Kruimelboef Brandon wordt betrapt bij een inbraak in een judoschool. Leraar Kai geeft hem niet aan, maar vraagt of hij lessen komt volgen. Zondag 18 december, NPO 3. Eerlijk gestolen: Nola wil haar oma helpen naar Suriname te reizen, om de as van opa te verstrooien. Dan vindt zij geld van een overval. Zondag 25 december. Okedoeibedankt: Als de oma van de dove Jamie een ongeluk krijgt, besluit zij met een brutale klasgenoot naar Parijs te gaan voor ziekenbezoek. Zondag 1 januari. Romaissa: Romaissa probeert alle bewoners van hun Rotterdamse flat op één lijn te krijgen als een projectontwikkelaar het pand wil opkopen. Zondag 8 januari. Matties: De beste vriend van Ilias wordt bij vergissing vermoord. Op zoek naar de daders belandt de 12-jarige jongen steeds dieper in de drugswereld. Zondag 15 januari.

