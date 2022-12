Is Schiphol klaar voor de aankomende meivakantiepiek?

Vrijdag 21 april 2023 is rood omcirkeld in de agenda van Ruud Sondag. De interim-topman van Schiphol hoopt op die eerste en drukste dag van de meivakantie weer net zoveel passagiers te kunnen verwerken als voor de huidige passagiersbeperkingen. Schiphol rekent dan op 86.500 ‘lokaal vertrekkende passagiers’, oftewel: zonder de transferpassagiers. Sondag voelt wel het „comfort” dat de luchthaven dat aantal aankan. „Maar niet de zekerheid”, zei hij woensdag tijdens een persgesprek.

Tot en met maart heeft Schiphol het aantal vertrekkende passagiers – exclusief de transferpassagiers – beperkt tot 50.000. Dat is 13 procent minder dan gewoonlijk in deze tijd.

Met die beperking hoopt Schiphol tijdens de aanstaande kerstvakantie en de voorjaarsvakantie de overlast te beperken die passagiers het afgelopen jaar trof. Schiphol kende lange wachtrijen voor de beveiliging, geannuleerde vluchten en zoekgeraakte koffers. Aanstaande zaterdag en zondag plus dinsdag 3 januari worden de piekdagen van de kerstvakantie, ook al begint die pas officieel na Kerstmis.

Schiphol heeft nog steeds een fors tekort aan beveiligers. Het gaat om honderden medewerkers. In totaal houden circa tweeduizend beveiligers zich bezig met het controleren van passagiers en hun handbagage.

Sondag denkt dat securitymedewerkers meer passagiers in dezelfde tijd kunnen helpen. Dan heb je aan vijfhonderd beveiligers extra genoeg om de meivakantie soepel te laten verlopen. „De bottleneck is het beoordelen van de scans van de handbagage. Dat gaan wij slimmer proberen in te richten zodat bijvoorbeeld medewerkers op meerdere schermen kunnen meekijken.”

Volgens Sondag moet Schiphol weer de controle terugkrijgen op het dagelijks werk op de luchthaven. „De operationele agenda is op de achtergrond geraakt”, aldus de oud-topman van energiebedrijf Eneco en afvalverwerker Van Gansewinkel. Hij leidt Schiphol sinds 1 november. „Ik was verbaasd over wat we [de afgelopen jaren] niet hebben gezien, zoals de slechte arbeidsomstandigheden van duizenden medewerkers. Muizen en kapotte meubels in de rustruimte. En geen koffie.”

Hij is kritisch over de werkwijze van Schiphol waarbij ondersteunende diensten als de beveiliging, de schoonmaak en de bagage-afhandeling worden uitbesteed. „Dat heeft geleid tot een sterke verkaveling. En lage marges voor de toeleveranciers.”

Sondag wil de bedrijven op de luchthaven helpen hun problemen op te lossen. Zo assisteert het vliegveld nu beveiligingsfirma’s bij het grootschalig werven van nieuw personeel. Dat is lastig; de uitstroom van beveiligers was bijna net zo groot als de instroom. Sinds november zijn er (netto) 170 bijgekomen.

De totale ‘financiële pijn’

Die gaan volgens Sondag in betere roosters werken. Voorheen gebeurde het dat een beveiliger werkte op een piekmoment van 06.30 tot 08.30 uur, vervolgens moest rusten en om 12.30 uur weer moest opdraven voor de volgende piek. „Dan was je blij als je vijf uur kon werken voor 13 euro per uur”, aldus Sondag. „Hoe kan je dan een leven opbouwen?”

Sondag zegt dat Schiphol de schadeclaims heeft geschrapt tegen de beveiligingsbedrijven; die leverden deze zomer onvoldoende personeel. Tegelijkertijd overwegen luchtvaartmaatschappijen, touroperators en de reisbrancheorganisatie ANVR nog steeds claims in te dienen tegen Schiphol vanwege de zomerchaos.

De totale „financiële pijn” om Schiphol weer gezond te maken, zo schat Sondag, bedraagt tussen de 100 en 200 miljoen euro. In 2021 haalde de luchthaven een omzet van 816 miljoen euro; vóór de pandemie, in 2019, was dat 1,6 miljard. „Die kosten komen voor rekening van Schiphol. Er is niet een manier om die door te berekenen aan de klanten. De havengelden zijn recent al vastgesteld voor drie jaar.” Wij hebben het niet goed gedaan, zegt Sondag. Maar tegelijkertijd noemt hij het „zorgelijk” dat de schade van de zomerse chaos alleen terechtkomt bij Schiphol. Ook de luchtvaartmaatschappijen, stelt Sondag, hadden zelf veel last van een tekort aan personeel en een hoog ziekteverzuim.

Het kabinet staat vanaf november 2023 minder vliegbewegingen toe op Schiphol. Hoe Sondag het „fixen”, zoals hij het zelf noemt, van het dagelijks werk op Schiphol laat rijmen met de krimp van de luchthaven, wil hij in februari uit de doeken doen. Dan komt hij met een plan.