Iran weggestemd uit vrouwenrechtencommissie VN

In de VN-commissie die zich bezighoudt met de rechten van vrouwen is voor Iran geen plek meer. Vanwege de brute reactie van het Iraanse regime op de protesten in Teheran en andere steden is het land weggestemd, zo berichten internationale persbureaus woensdag. Na een voorstel van de Verenigde Staten stemden 29 landen voor het verwijderen van Iran uit de commissie. Acht landen waren tegen, zestien onthielden zich van stemming.

Iran zou eigenlijk tot 2026 deel uitmaken van de zogenoemde Commissie van de Status van Vrouwen, dat de rechten van vrouwen wereldwijd moet bevorderen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield is het lidmaatschap van Iran „een lelijke vlek op de geloofwaardigheid van de commissie”.

‘Een pestkop’

Haar Iraanse tegenhanger Amir Saeid Iravani noemt het besluit illegaal, en vindt de Verenigde Staten „een pestkop„. De stemming betekent dat Iran per direct is verwijderd uit de commissie. Het besluit kan worden gezien als een symbolische stap, bedoeld om Iran te straffen voor het harde neerslaan van de protesten in het land.

In Iran is het al maandenlang onrustig na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Het regime treedt hard op tegen de demonstranten. Sinds de protesten in september begonnen, werden al meer dan tweeduizend mensen aangeklaagd en driehonderd kwamen te overlijden. Op 8 december werd een 23-jarige man, Mohsen Shekari, geëxecuteerd voor deelname aan de protesten. Hij was de eerste; maandag werd een tweede demonstrant door de autoriteiten opgehangen. De verwachting is dat nog meer mensen ter dood zullen worden gebracht.

