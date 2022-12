In tijd maken ben ik niet zo goed

Ik heb ook zo’n stapel. En helaas te weinig tijd. Tijd kun je niet kopen en moet je maken. Daar ben ik niet zo goed in. Mijn foto geeft wel goed weer, wie ik eigenlijk ben. De stapel rechts bevat boeken die ik als lid van een Senia-leesclub Geschiedenis ‘moet’ lezen. Die moeten het eerst. Links liggen boeken die ik ofwel gekregen heb, zoals De gevangenisjaren, maar ook gekochte boeken zoals over Marten Toonder. Ik wil ze nog niet in de boekenkast zetten. Naar de inhoud van het boekje van Matthijs van Nieuwkerk ben ik nu wel nieuwsgierig.