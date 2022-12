We zitten in de kleine zaal, waar een wereldberoemd strijkkwartet op zal treden. Een dame achter ons priemt haar hoofd tussen ons in en begint vragen te stellen. Welke componisten? Welke stukken? Wij geven braaf antwoord. Dan wil ze weten welke instrumenten wij bespelen en of wij dat ook samen doen. Tot slot informeert ze naar de aard van onze relatie. Mijn buurman antwoordt enigszins geïrriteerd: „Wij kunnen elkaar niet uitstaan!” Juist voordat het kwartet opkomt, concludeert ze: „O, dan zijn jullie getrouwd.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl