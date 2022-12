Eerste marathon op natuurijs woensdagavond in Friese Burgum

De eerste marathon op Nederlands natuurijs van dit seizoen wordt woensdagavond gereden in het Friese dorp Burgum. Schaatsbond KNSB stelde daar woensdagochtend na een meting vast dat het ijs de benodigde dikte heeft. Aan de marathon doen ongeveer 150 mensen mee. De vrouwen schaatsen 75 rondjes van 400 meter, de mannen honderd.

Voor een marathon moet het ijs overal minimaal 3 centimeter dik zijn. Vier plaatsen (Burgum, Noordlaren, Haaksbergen en Nieuw-Buinen) hoopten de wedstrijd te mogen organiseren. Voor het eerst houdt de KNSB de marathon nu in Burgum. „We zijn nu heel snel de tribunes aan het opbouwen, zodat we de verwachte duizend tot tweeduizend toeschouwers kunnen verwelkomen,” laat de woordvoerder van de schaatsbond weten.

Volgens de woordvoerder kan „als alles goed gaat” een tweede natuurijsmarathon donderdagochtend in Noordlaren worden gereden. „Tenzij het vandaag gaat dooien en de ijsplaat opeens verdwijnt.”

Er is meer nodig dan temperaturen onder de nul om te kunnen schaatsen. IJsmeesters kunnen kiezen uit twee methodes om de ijsvloer goed te krijgen. Ze kunnen in één keer een laag water van drie centimeter spuiten op een verharde skeelerbaan met een opstaande rand, dat door de vorst verandert in ijs. Bij de tweede methode rijden ijsmeesters voortdurend rond met sproeiwagens, waardoor de baan laagje voor laagje wordt opgebouwd. IJsvereniging Burgum stapte op dinsdag nog over van de eerste op de tweede methode.

Lees ook: De hele nacht druppelen voor een flinterdunne ijsbaan