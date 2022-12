Nog één halve finale en de twee ploegen zijn bekend die op 18 december in het Lusail Iconic Stadium om de wereldtitel strijden. En wat voor een halve finale: Marokko tegen Frankrijk. Afrika en de Arabische wereld hebben hun hoop gevestigd op Marokko. ‘De Leeuwen van de Atlas’ strijden voor de trots van meer dan een continent. De oude kolonisator Frankrijk hoopt de titel van 2018 met succes te verdedigen. Les Bleus speelt voor de eer van een Europese grootmacht.

Het duel maakt bij verschillende generaties Marokkanen, Fransen en Franse Marokkanen allerlei sentimenten los. Voor de één zal het duel in teken staan van revanche of genoegdoening, voor de ander is het alsof twee broers de strijd met elkaar aangaan. En voor velen is het een prachtig voetbalgevecht waarbij Marokko de grote underdog is tegen misschien wel het beste elftal ter wereld.

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui – geboren in de banlieue Corbeil-Essonnes ten zuiden van Parijs – kent alle sentimenten. Hij is met een dubbele nationaliteit opgegroeid in Frankrijk, speelde als prof bij clubs als Toulouse en Ajaccio, maakte in Marokko naam als trainer van Wydad AC en is sinds een paar maanden bondscoach van dé revelatie van het WK. Ragragui is tijdens het duel met Frankrijk voor even ‘100 procent’ Marokkaan en zal dat bij winst nog even blijven. Bij verlies zal hij naar eigen zeggen onvoorwaardelijk achter Frankrijk staan. Regragui is nu al de coach van het toernooi.