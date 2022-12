Doek valt uiteindelijk toch voor Leidse pillenfabriek Innogenerics

Achter de schermen is er de afgelopen weken nog hard aan getrokken, maar dinsdag viel het doek voor een van de laatste generieke pillenfabrieken van Nederland dan toch echt. De rechtbank van Den Haag verklaarde het Leidse Innogenerics failliet.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: allen hebben nadrukkelijk gezocht naar een manier om de al langer kwakkelende fabriek open te houden, aldus minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) in een brief die hij dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde. Tevergeefs: niemand, inclusief de overheid zelf, blijkt bereid opnieuw te investeren in de productiefaciliteit. In de fabriek werden merkloze medicijnen gemaakt tegen epilepsie, depressie of pijn. Naar verwachting verliezen zo’n zeventig mensen hun baan.

Lucas Jan Wiarda, een van de ondernemers achter Innogenerics, laat NRC weten bedroefd te zijn en „alles in het werk te hebben gesteld om deze essentiële fabriek overeind te houden”. Hij vindt dat de overheid beloften niet nakomt. „Het ministerie en de politiek zeggen het behouden van medicijnproductie dicht bij huis belangrijk te vinden, maar in de praktijk komt daar weinig van. En voor verzekeraars is het enige wat telt de allerlaagste prijs.”

Met het omvallen van de fabriek strandt ook een poging van het Rijk om minder afhankelijk te worden van Azië in de landelijke medicijnvoorziening. In 2019 maakte de voormalige eigenaar, de Indiase farmaceut Aurobindo, bekend de fabriek te sluiten omdat de locatie niet „op rendabele wijze” te exploiteren viel. Slecht nieuws voor toenmalig minister Bruno Bruins (VVD), die op dat moment al jaren worstelde met oplopende medicijntekorten. Die worden volgens het kabinet veroorzaakt door de vlucht van producenten naar lagelonenlanden in Azië.

Ondernemersduo

Toen in 2020 ook nog een pandemie losbarstte, besloten VWS en EZK niet langer toe te kijken: ondernemersduo Lucas Jan Wiarda en Joost Scholten ontving een lening van 6,7 miljoen euro voor een doorstart van de fabriek. Ook werd de stichting Nationaal Farmaceutisch Kenniscentrum in het leven geroepen. Dit vehikel kreeg van VWS 12,7 miljoen euro subsidie, waarvan 7,5 miljoen euro in 2020, 2021 en 2022 naar Innogenerics moest vloeien voor opdrachten, zo laat de stichting weten. Van dit bedrag is inmiddels zo’n 5 miljoen euro besteed.

Kenners van de markt zien in de aanvankelijke redding én de uiteindelijke teloorgang van Innogenerics het pijnlijke falen van het overheidsbeleid tegen medicijntekorten. Dat is niet gericht op structurele oplossingen, zeggen zij, maar geënt op de beeldvorming. Ten eerste zou de fabriek in Leiden geen noemenswaardige rol spelen in de Nederlandse medicijnvoorziening, iets wat Innogenerics-oprichter Wiarda overigens fel bestrijdt. En ten tweede heeft het steunen van fabrieken in eigen land geen zin, als er niet ook wat verandert aan de prijzen voor merkloze medicijnen. Die zijn in vergelijking met andere landen in de EU betrekkelijk laag.

„Er is op geen enkel moment een aanwijzing geweest dat de redding van deze fabriek een oplossing zou bieden voor de geneesmiddelentekorten”, zegt Jan Broeren, voorman van de kleine generieke – patentloze – medicijnproducenten.

Jean Hermans, branchebaas van de grote generieke bedrijven, concludeert iets vergelijkbaars. „Met een subsidie houd je geen industrie overeind. Dat doe je door een vestigingsklimaat te scheppen waarin medicijnen een eerlijke prijs krijgen. De generieke geneesmiddelen hebben al sinds de jaren negentig een prijsplafond. Als dit zo blijft, is fabricage dicht bij huis ijdele hoop.”

Het is een lezing die bevestigt wordt door Jan Willem Scheer, directeur bij multinational Teva, de grootste generieke fabrikant van de wereld. Zijn bedrijf huurt Innogenerics in voor het produceren van geneesmiddelen, en bevestigt door VWS benaderd te zijn om het bedrijf verder te ondersteunen. „Maar voor ons is het risico te groot om financieel te investeren in een bedrijf dat in onze ogen niet levensvatbaar is. De situatie op de Nederlandse markt speelt daarbij een rol ja, zo eerlijk moeten we zijn. De prijzen zijn hier te laag voor een gezonde exploitatie.”

Acuut risico op medcijntekorten

Eén van de bijwerkingen van de sluiting van Innogenerics is dat een acuut risico op medicijntekorten ontstaat. Minister Kuipers schrijft in zijn brief nog voorzichtig „dat niet uit te sluiten valt” dat er nieuwe tekorten ontstaan. Scheer is resoluter: Innogenerics produceert zes middelen voor Teva die de multinational nergens anders maakt. „Ik verwacht tekorten bij een aantal van deze medicijnen”, zegt hij. Over welke middelen het gaat, wil hij geen uitspraken doen, omdat hij vreest dat er een run op deze pillen komt.

Al rond de doorstart in 2020 waren er vragen over de levensvatbaarheid van Innogenerics. Eerder onderzoek van onder meer NRC en Follow the Money wees uit dat eerdere onderhandelingen met het staatsinvesteringsfonds Invest-NL over een doorstart op niets waren uitgelopen, onder andere omdat de ondernemers zelf te weinig eigen geld in de fabriek zouden willen steken. Wiarda en Scholten bestrijden dat, maar vertellen niet hoeveel zij zelf in de fabriek hebben geïnvesteerd. Invest-NL had daarnaast kritiek op de businesscase. „Hoe gaat dit vliegen als de productie waarschijnlijk duurder is dan de concurrentie uit China en India?”, zo vroeg een medewerker zich af in een e-mail.

Bovendien was bij VWS achter de schermen bekend dat de productiefaciliteit maar een beperkte rol speelt in de Nederlandse markt. Het openhouden van „de kleine fabriek” zal voor „de grote productiestromen niet enorm uitmaken”, stelde een ambtenaar in een e-mail uit 2020 aan oud-ministers Hugo de Jonge (CDA) en Martin van Rijn (PvdA) bijvoorbeeld. De vrees voor politiek gezichtsverlies gaf de doorslag om de fabriek toch overeind te houden. „De politieke boodschap dat een fabriek sluit, terwijl de politieke aandacht voor productie toeneemt [...] is lastig”, aldus een nota aan toenmalig minister van Rijn.

Met medewerking van Liza van Lonkhuyzen