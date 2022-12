Ik gebruikte voor dit gerecht mijn foodprocessor. Het resultaat was de smaak van het potje pasta ragout dat een Italiaanse familie ons gaf, meer dan twintig jaar geleden. Wij logeerden in hun vakantiewoning bij het Gardameer. Omdat die pastasaus ontzettend lekker was, vroeg ik het recept. De zoon probeerde het uit te leggen in het Engels, maar ik begreep niet meer dan „veel groenten en vlees”, plus „lang koken”. Het was, denk ik nu, door een van zijn ouders klaargemaakt. Sindsdien heb ik vaak geprobeerd die smaak te reproduceren. Het was telkens lekker maar niet zoals toen. Ik was er een beetje geobsedeerd door geraakt. Toen ik het artikel las, wist ik dat dit mijn zoveelste poging zou worden. Maar het lukte goed en het was dezelfde smaak als in die zomer. Inderdaad veel groenten, veel meer dan ik tot nu toe gebruikte. Ik heb de saus Genovese nog een nacht laten rusten, en mijn herinneringen gekoesterd. Jammer dat ik niet zo’n mooi bewaarpotje heb als de Italiaanse familie. Maar ik heb nu vijf bakjes met Genovese in de diepvries.

