De NS wilde niets doen met de meldingen van deze klokkenluider

Stond jij vanochtend ook weer in een overvolle trein? Best kans dat de oorzaak daarvan geen incident was, maar het gevolg van structurele problemen. Klokkenluider en werknemer bij de NS Luc de Rond zag steeds dezelfde technische mankementen voorbijkomen. Jarenlang probeerde hij zijn werkgever te bewegen hier onderzoek naar te doen, vertelt hij aan verslaggever Merijn Rengers. Maar de NS heeft niets met zijn meldingen gedaan.

Astrid Cornelisse & Ruben Pest

