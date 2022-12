De crisisrekening loopt op. Kiest Kaag voor bezuinigingen of belastingen?

Liever bezuinigingen aankondigen of liever de belastingen verhogen? Woensdag drong de Tweede Kamer tijdens het debat over de Najaarsnota bij Sigrid Kaag aan op een antwoord. Dat wilde de minister van Financiën van D66-huize nog niet geven, maar de vraag alleen al markeerde het einde van een tijdperk.

Voor het eerst in lange tijd gaat het in Den Haag weer over mogelijke bezuinigingen. Sinds 2019 was het devies eerder omgekeerd: er kan méér. Al voor de coronacrisis kon het kabinet-Rutte III dankzij de lage rente goedkoop geld lenen om in investeringsfondsen te steken. Tijdens de pandemie werd die scheutigheid beleid. Overal werd met miljarden gezwaaid om de economie op de rit te houden.

De eerste maanden van 2022 hadden, met het einde van de tot dusver laatste lockdown, ook een einde moeten markeren aan die generositeit. Maar nadat de oorlog in Oekraïne de toch al hoge energieprijzen en inflatie verder de hoogte injoeg, besloot het kabinet opnieuw te hulp te schieten.

Het steeds verder uitdijende pakket aan energiesteunmaatregelen resulteerde onder meer in kortingen op de energiebelasting, een prijsplafond voor alle huishoudens in 2023 en speciale regelingen voor culturele instellingen, zwembaden en ondernemers met een hoog energieverbruik.

Al die steun blijkt verrassend goed te dragen voor de staatskas. Zo kan het kabinet een groot deel van het prijsplafond financieren door de winnaars van de energiecrisis – olie- en gasbedrijven, maar ook zonne- en windparken die van dezelfde hoge energieprijzen profiteren – te belasten en valt ook de belasting op de gaswinning hoger uit dan normaal.

Positief effect op staatsschuld

Bovendien heeft de inflatie een positief effect op de staatsschuld. Inflatie maakt geld minder waard, maar dat geldt ook voor schulden. Die drukken qua omvang dan minder zwaar op de begroting.

Toch groeit bij het ministerie van Financiën en ook in de Kamer het gevoel dat het kabinet niet altijd kan blijven begroten alsof het eeuwig crisis is. Ondanks de extra belastinginkomsten komt het hele energiepakket van Kaag vanwege alle noodgrepen nog steeds uit op een min van 7 miljard euro.

Verder aan de horizon ligt meer op de loer: lenen is niet meer gratis en de rente stijgt. Die oplopende rente kan leiden tot een jaarlijks tekort op de begroting van 9 miljard euro. Daarmee wordt het ook minder aantrekkelijk om extra kosten door te schuiven naar de staatsschuld. Die kosten moeten immers met hogere rentelasten worden terugbetaald.

De VVD opperde daarom woensdag dat de tijd rijp wordt om te gaan bezuinigen. „Als je veel geld uitgeeft aan steunpakketten, denk ik dat je ook verplicht bent om te kijken waar het minder kan”, stelde Kamerlid Eelco Heinen. De hulp was goed, zei hij, maar nu moest Kaag maar eens kijken naar het begrotingstekort. „Ik denk dat het belangrijk is om minder uit te geven om dat op te lossen.”

Lees ook: Kans op bezuinigingen bij hoge rente, Brussel waarschuwt Den Haag

Het kwam Heinen op veel kritiek te staan. Tony van Dijck (PVV) verweet hem „bangmakerij”, andere partijen stoorden zich eraan dat Heinen niet wilde zeggen wáárop hij dan wilde bezuinigen. Dat was nog niet nodig, vond Heinen. „Maar ik vind het wel belangrijk dat we nu de kaders meegeven.”

Bezuinigen? Er moet juist geld bij, stelden veel fracties vast. Alleen SGP-Kamerlid Chris Stoffer sloot zich enthousiast aan bij de zorgen van Heinen over het begrotingstekort.

Koopkrachtravijn drijft

Attje Kuijken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) waarschuwden daarentegen voor een „koopkrachtravijn” dat dreigt als de meeste steunmaatregelen na 2023 verlopen. De energieprijzen blijven dan vermoedelijk hoog – al is de uitschieter van 2022 vermoedelijk achter de rug – maar het prijsplafond houdt in de huidige planning op, net als de energietoeslag en andere vormen van hulp.

Kuijken, Klaver en Mahir Alkaya (SP) hoorden liever een andere belofte van Kaag: als de staatskas geld tekortkwam, kon er beter worden gekozen voor extra belastingen op vermogen. Op het D66-congres pleitte ze nog voor een „hogere belasting op geld dat zonder werken is verdiend” en noemde ze het in crisistijd „rechtvaardig de rekening te laten betalen door grote vermogens en bedrijven die nu profiteren”.

Die uitspraken had ze gedaan als D66-leider, zei Kaag nu in de Kamer, niet als minister van Financiën. Wel herhaalde ze dat „bezuinigen om het bezuinigen geen doel is”. De optie uitsluiten, zoals de linkse partijen wilden, deed ze echter ondanks herhaaldelijk aandringen niet.

Bezuinigingen of belastingen: het kabinet kan de vraag nog even voor zich uitduwen. Pas bij de Voorjaarsnota, komend voorjaar, moeten harde keuzes worden gemaakt. De rol van coalitiepartners CDA en ChristenUnie, die zich tot nu toe meer op de vlakte houden, wordt bij dat beslismoment cruciaal. De twee b’s vermijden en de kosten verder vooruitschuiven, lijkt dan in elk geval geen optie meer.