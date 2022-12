Componist Maarten Vos: ‘De muziek wordt een organisch samenspel van mens en machine’

Je zou denken dat je muziek niet meeslepender of intenser kunt beleven dan direct live vanuit de comfortabele stoelen van het Concertgebouw. Toch wordt juist daar dit weekend een poging gedaan om die ervaring nog te overtreffen. Met innovatieve software wordt in de kleine zaal een dimensie toegevoegd aan het geluid. In plaats van het pluche staan er 41 ‘omnidirectionele’ luidsprekers die het geluid door de ruimte laten bewegen.

Componist en cellist Maarten Vos kreeg de compositieopdracht voor Aural Spaces, het driedaagse programma van de vereniging Concertvrienden, Fiber festival en de Amsterdamse studio 4DSound. In zijn compositie wil Vos zijn muziek ‘spatialiseren’, ruimtelijk maken. „Als klassiek opgeleide cellist vind ik de techniek die erbij komt kijken heel interessant”, vertelt hij vanuit zijn studio in Berlijn. „En het werken met ruimte laat mijn brein op een heel andere manier werken dan wanneer ik Bach-suites instudeer.”

Dat ‘spatial sound’ klinkt abstract. Je hebt eerder met de techniek van 4DSound gewerkt, wat houdt het precies in?

„Het is eigenlijk software om geluid in de ruimte rond te laten gaan. De speakers vormen een grid, een matrix. Daarbinnen kun je het bijvoorbeeld laten klinken alsof het regent op het dak en de druppels langs de wand naar beneden laten gaan. Wat ik wil doen is muzikale klanken, bijvoorbeeld een synthesizergeluid en percussie, laten bewegen door de ruimte. Dan kun je ruimtelijke effecten toevoegen, zoals een echo of een dopplereffect, wat je misschien kent van de vervorming van een ambulance met sirene die langsrijdt. Of je kunt geluid ver weg of dichtbij laten klinken. In deze spatiale compositie kun je talloze van dit soort effecten toepassen waardoor het geluid heel natuurlijk geïnterpreteerd wordt, alsof je er middenin zit.”

Kan muziek dan nog ‘natuurlijker’ klinken dan gewoon livemuziek in een zaal?

„Nou, waar je gewoonlijk melodie, harmonie en akoestiek gebruikt, kun je als componist nu ook de ruimte naar je hand zetten. Je zou al die speakers ook als aparte muzikanten kunnen zien. Dus als ik linksachter een viool wil laten klinken, dan kan dat. En die kun je vervolgens laten bewegen.”

Wat voor compositie heb je gemaakt?

„Ik wilde al lange tijd iets doen met Indiase invloeden. Ik ben opgeleid als cellist, maar ik doe tegenwoordig veel met modulaire synthesizers. Daarmee maak ik minimalistische, moderne elektronische muziek. Van die arpeggio’s die maar door blijven rollen. Ik ben me vervolgens meer gaan verdiepen in muziek uit Noord-India die om trance en improvisatie draait. Daarin gebruiken ze microtonale noten. Waar je in westerse muziek twaalf noten in een octaaf hebt, heb je er daar bijvoorbeeld nog zeven die net anders gestemd zijn, met natuurlijke frequenties.

Je zit echt in het geluid. Het is heel meeslepend en alomvattend. Iedereen kan vrij rondlopen en zijn ideale plek vinden

„Voor dit spatiale werk heb ik met die toonladders allemaal motieven, kleine figuurtjes van vier, vijf of zeven noten, gemaakt en daar echo’s op gezet die lang doorklinken. Dus het motief herhaalt zich steeds. Die echo’s laat ik door de ruimte gaan en zo komen ze elkaar steeds op verschillende plekken tegen en vormen polyritmiek en polyfonie. Die Indiase repetitieve synthesizermuziek ga ik live spelen, samen met percussionist Bodek Janke op tabla drums en andere niet-westerse percussie. Via de software volgen mijn synthesizers zijn tempo, waardoor het een organisch samenspel van mens en machine wordt. En dan kan ik bijvoorbeeld al het geluid ineens op je af laten komen, of als een spiraal naar boven laten gaan, of een geluid opsplitsen in een bolvormig patroon. De mogelijkheden zijn enorm. Het laat je heel anders denken over compositie.”

Wat doet het met de luisteraar?

„Dat is interessant. De eerste keer dat ik werkte met 4DSound hadden we een lichtbron die meebewoog met het geluid, toen zag je dat bezoekers echt als vuurvliegjes achter de muziek aan gingen. Mensen hebben ook altijd de neiging om te kijken in de richting van waar het geluid vandaan komt. De luisteraar wordt dus meer op zijn instinct aangesproken. In de opstelling van het Concertgebouw zitten Bodek en ik in het midden. Je zit echt in het geluid, in plaats van dat je focus naar muzikanten op een podium is gericht. Het is heel meeslepend en alomvattend. Iedereen kan vrij rondlopen en zijn ideale plek vinden.”

Je speelt vier concerten, allemaal in de ochtend. Maakt dat nog uit voor de beleving?

„Ja, toch wel. De Hindoestaanse muziek uit Noord-India waar ik onder meer mijn compositie op heb geïnspireerd, heeft nog een ander doel dan vermaak, het kan meditatief zijn. De bedoeling is om als luisteraar in een muzikale trip te geraken. Ik heb ook eigen microtonale toonladders en motieven gemaakt voor dit stuk, die ik combineer met bestaande raga’s [muzikale schema’s waarbinnen geïmproviseerd wordt, red.]. Een van die raga’s wordt in India ook alleen ’s ochtends gespeeld.”

Aural Spaces vindt plaats van 16 t/m 18 december in Het Concertgebouw te Amsterdam. Inl: vindt plaats van 16 t/m 18 december in Het Concertgebouw te Amsterdam. Inl: www.concertgebouw.nl Muziek van Maarten Vos is te beluisteren op Spotify