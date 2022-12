Burgemeester Imamoglu, rivaal van Erdogan, krijgt ruim dertig maanden cel

De burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu van de seculiere oppositiepartij CHP, is woensdag veroordeeld tot ruim twee jaar en zeven maanden celstraf voor het beledigen van leden van de kiescommissie. De rechtbank legde hem ook een verbod op het bedrijven van politiek op, wat ertoe kan leiden dan hij uit zijn functie wordt gezet. Imamoglu wordt gezien als een mogelijke uitdager van president Erdogan bij de parlements- en presidentsverkiezingen die zijn gepland voor volgend jaar.

Na het vonnis werd Imamoglu als een held onthaald door tienduizenden aanhangers die zich hadden verzameld bij het hoofdkantoor van de gemeente Istanbul. „Het vonnis bewijst dat er in Turkije geen gerechtigheid is”, zei hij in een vlammende toespraak, waarin hij klonk als een presidentskandidaat. Imamoglu zei dat hij de presidentsverkiezingen van volgend jaar kan winnen met de steun van de mensen die hem in 2019 aan zijn zege in Istanbul hielpen. „Ekrem president”, scandeerden zijn aanhangers.

De veroordeling vloeit voort uit een opmerking die Imamoglu maakte na de verkiezingen voor het burgemeesterschap van Istanbul in 2019. Zijn nipte zege werd geannuleerd door de kiescommissie omdat de verliezende AK-partij van president Erdogan claimde dat er onregelmatigheden waren. Er werden nieuwe verkiezingen gehouden die Imamoglu met een grotere meerderheid won. „Degenen die de verkiezingen van 31 maart hebben geannuleerd, zijn idioten”, zei hij destijds.

Aardverschuiving

Imamoglu’s zege betekende een politieke aardverschuiving in Turkije. Het was de eerste keer in 25 jaar dat Erdogans AKP (of de islamitische partijen waaruit de AKP voortkwam) de macht verloor in de grootste stad van het land.

In 2019 werd de architect van Imamoglu’s verkiezingsoverwinning, Canan Kaftancioglu, al veroordeeld tot negen jaar en acht maanden cel voor belediging van de president en terreurgerelateerde aanklachten. Dat werd in mei van dit jaar omgezet in vier jaar en elf maanden.

Volgens Imamoglu is het proces tegen hem bedoeld om te voorkomen dat hij het bij de verkiezingen van volgend jaar opneemt tegen Erdogan. De verwachting is dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Het zal enige tijd kosten voordat de hogere rechtbank met een definitief vonnis komt. In de tussentijd kan Imamoglu door de oppositie naar voren worden geschoven als presidentskandidaat. Volgens opiniepeilingen zou hij Erdogan verslaan als er nu verkiezingen worden gehouden.

Samen tegen Erdogan

De zes oppositiepartijen die het samen gaan opnemen tegen Erdogan zullen donderdag bijeenkomen, zei Imamoglu in zijn toespraak na het vonnis. Naast hem stond Meral Aksener, de leider van de nationalistische IYI Partij, na de CHP de grootste oppositiepartij. Ze refereerde aan de politieke carrière van Erdogan, die zelf celstraf en een politiek verbod kreeg voordat hij in 2003 premier werd. Ze suggereerde dat ze de kandidatuur van Imamoglu zal steunen.

Grote afwezige op de rally was CHP-leider Kemal Kilicdaroglu, die in Berlijn is voor een conferentie over kunstmatige intelligentie. Het leek er de afgelopen maanden op dat hij zelf de presidentskandidaat van de oppositie wilde worden. De grote vraag is of hij onder deze omstandigheden van gedachten zal veranderen.