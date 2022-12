Biden tekent wet die huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht moet beschermen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag een wet ondertekend die bescherming verleent aan koppels van hetzelfde geslacht en aan interraciale stellen. Dat melden diverse Amerikaanse media. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke ceremonie voor het Witte Huis.

Bij de ceremonie waren duizenden wetgevers en homorechtenactivisten aanwezig. „Op deze dag zet Amerika een cruciale stap in de richting van gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Niet alleen voor sommigen, maar voor iedereen”, zei een uitgelaten Biden na de ondertekening. De ceremonie werd afgesloten met onder meer optredens van Sam Smith en Cyndi Lauper.

De nieuwe wet, de Respect for Marriage Act, dwingt staten niet om huwelijksvergunningen af te geven aan koppels van hetzelfde geslacht. In plaats daarvan vereist de wet dat mensen in elke staat als getrouwd worden beschouwd zolang het huwelijk geldig was in de staat waar het werd voltrokken.

Lees ook: Ideologie en religie wegen zwaar voor Amerikaanse hoge rechters

De wet verklaart ook de Defense of Marriage Act uit 1996 nietig. In die wet staat dat stellen van hetzelfde geslacht niet dezelfde rechten hebben als koppels van verschillende geslachten. Die wet bleef geldig, ondanks dat deze ongrondwettelijk werd verklaard toen in 2015 het huwelijk werd opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht door een uitspraak van het Hooggerechtshof.

Mocht het Hooggerechtshof de uitspraak uit 2015 terugdraaien, dan zorgt deze nieuwe wet ervoor dat staten die het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht niet meer toestaan, stellen die in andere staten getrouwd zijn wel moet erkennen.