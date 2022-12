Alarm: ammoniak in je Oreo! Of is dat niet terecht?

Brekend! ‘Oreo zwart door giftig ammoniak!’ Uiteenlopende nieuwsmedia maakten dit van de berichtgeving van het Noordhollands Dagblad over de ammoniak-uitstoot door cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan. Als de cacaofabriek te veel ammoniak uitstoot: fout. Maar wie nu denkt dat Oreo-koekjes giftig zijn: dat niet.

Om cacao te verwerken tot donker poeder wordt ammoniumcarbonaat gebruikt. Dat is geen geheim. Om koekjes bros en luchtig te krijgen wordt trouwens vaak ammonium(bi)carbonaat gebruikt. Dit rijsmiddel heeft een E-nummer: 503, en is dus veilig bevonden door de Europese voedselautoriteit. Als je zoekt, blijkt het in van alles en nog wat te zitten, ook in lange vingers, likkoekjes en kruidnoten. Toch zijn Oreo’s levensgevaarlijk voor wie ze niet kan weerstaan. Ze zitten vol suiker en vet.