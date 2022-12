Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw, maar minder sterk

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), heeft de basisrente woensdag opnieuw verhoogd. Dat melden internationale persbureaus. De verhoging is met 0,5 procentpunt iets lager dan de afgelopen vier besluiten, toen de rente telkens met 0,75 procentpunt omhoog werd geschroefd.

Met een hogere rentestand wil de Fed de inflatie bestrijden. Omdat deze lijkt af te nemen, kiest de Amerikaanse centrale bank ervoor om de rente niet opnieuw met 0,75 procentpunt te verhogen. Wel zag de bank nog ruimte voor een verdere verhoging. De rente komt door het besluit binnen een bandbreedte van 4,25 en 4,5 procent te liggen. Om de inflatie helemaal onder controle te krijgen, verwachten beleidsmakers van de Fed de rente de komende tijd nog tot 5,1 procent te moeten verhogen.

De verwachtingen van de Fed voor de Amerikaanse economie zijn iets gunstiger dan in september. Deze groeit volgens de ramingen dit jaar met 0,5 procent waar de centrale bank twee maanden geleden nog een groei van 0,2 procent verwachtte. Ook voor volgend jaar voorziet de Fed een kleine economische groei.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt donderdag bekend of en hoeveel de basisrente verhoogd wordt. Volgens persbureau Reuters is de verwachting dat ECB-president Christine Lagarde een stijging van 0,5 procentpunt zal aankondigen, in lijn met het besluit van de Fed.