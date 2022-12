Zijn de woorden van een stervende altijd waarachtig?

Jurriën van 22 uit Almelo ontmoet via internet een Tunesisch meisje, Marwa. Hij bezoekt haar vijf keer in Tunis, de derde keer al vraagt hij haar vader om haar hand. En die krijgt-ie. Voor zijn familie gaat het te snel, ze geloven wel dat hij verliefd is op haar, maar andersom? Vier maanden na die huwelijksdag is Marwa dood. Ze is gevonden onder het balkon van het hotel waar ze met Jurriën verbleef. Is ze gevallen, gesprongen of geduwd?

Jurriën is nu 31 en zit al bijna tien jaar in een Tunesische gevangenis wegens de moord op Marwa. Onschuldig, denkt zijn familie. Ze hadden wijlen Peter R. de Vries kunnen inschakelen, of misdaadverslaggever John van den Heuvel, maar ze riepen – jaren geleden al – de hulp in van Jessica Villerius, documentairemaker. Misschien hadden ze haar documentaire gezien over Clinton Young uit Texas, die op z’n negentiende werd veroordeeld tot de doodstraf voor een dubbele moord. Het zal vast niet alleen door die film komen, maar hij mocht na twintig jaar wel uit de dodencel. Dat gaf wellicht hoop.

Villerius begint een correspondentie met Jurriën, hem in de gevangenis bezoeken lukt niet. Ze is blijkbaar overtuigd geraakt van zijn onschuld, of liever: ze kreeg twijfels over hoe zijn veroordeling tot stand is gekomen. De film die ze erover maakte, Het laatste woord, werd maandag uitgezonden. De avond daarvoor zag ik Villerius bij talkshow Renze op zondag met Jurriëns moeder en zijn broer. Daar werd toen een stukje uit de film vertoond en ze vond het pijnlijk, zei ze, om dat zo uit de context gerukt te zien.

Het was de scène waarin ze met forensisch patholoog Frank van de Goot, een verzwaarde pop en een iets langere jongen dan Jurriën nabootst hoe ver een lichaam eigenlijk valt als het met kracht van een balkon wordt geduwd. Haar lichaam lag vijf meter van de gevel van het hotel. Zo’n afstand red je niet met werpen of gooien, zegt de patholoog. Zo ver val je alleen, als iemand zich afzet en springt.

Wat zocht Marwa?

In de film komen ook Jurriëns ouders aan het woord, zijn broer, zusjes en ex-vriendin. Ze schetsen zijn karakter; rustig, teruggetrokken, op zichzelf, tikje autistisch – en nee, tot een moord achten ze hem niet in staat. Maar goed, zijn huwelijk met een prille internet-verkering hadden ze ook niet zien aankomen. Zijn moeder, Trees, wist wel dat hij op zoek was naar een islamitisch meisje en op moslim-sites zat. „Hij vond de vrouwen mooi en de cultuur interessant.” Maar wat zocht Marwa? Zijn familie denkt dat zij, student bouwkunde, hem als een ticket naar Europa zag. Maar bewijzen kunnen ze dat niet.

Zijn broer leest zijn brieven uit de cel voor, waarin hij over de ruzie in de hotelkamer schrijft voorafgaand aan de val/sprong/duw. Tussendoor zien we stukjes van hun bruiloftsvideo – en die beelden liegen er niet om. Tussen dansende familieleden zien we een opgetogen bruidegom en een bruid die kijkt alsof ze een crematie bijwoont. Maar waarom ze zo bedrukt kijkt?

Villerius spreekt Jurriëns advocaten, vraagt een oud-rechter het dossier te bestuderen en laat dus forensisch onderzoek doen. Het is haar gelukt ook Marwa’s vader te spreken en haar tante, tevens haar advocaat. Haar vader zal het een zorg zijn of ze gesprongen is of geduwd, zijn dochter is dood. De tante hamert op haar laatste woorden tegen de ambulancebroeders die haar naar het ziekenhuis brachten. „Mijn man heeft me geduwd.”

De woorden van een stervende zijn in onze cultuur altijd waarachtig, zegt Jurriëns Tunesische advocaat. Geen mens wil voor de Opperrechter verschijnen met een leugen in de mond. Zo wordt de suggestie gewekt dat haar laatste woorden de doorslag gaven bij zijn veroordeling.

Villerius werkt toe naar de conclusie die zich al liet raden: er is reden om te twijfelen aan Jurriëns schuld. Hij moet nog tien jaar zitten. Maar een film is geen bewijs. Dus wat nu?