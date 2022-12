‘Dat had je niet verwacht, hè?’ Op die uitspraak van Hakim Ziyech tegenover een NOS-verslaggever, vlak na de zege van Marokko op Spanje in de achtste finale van het WK, moest ik even kauwen. De rechtsbuiten zei het met een lach. Het leek alsof hij alleen doelde op de grootse prestatie van Marokko, dat als underdog toch maar mooi de wereldkampioen van 2010 had verslagen.

Maar Abdelkader Benali wees er in een mooi stuk in de Volkskrant op dat het „een riposte met dubbele lading” was. Die kwartfinale bereikte de derdegeneratie-Marokkaanse Nederlander óndanks de afwijzing en uitsluiting die hij onderging. „De overwinning van de groep viel samen met de stille pijn van het individu.”

Ik moest denken aan een scène in de documentaire over Louis van Gaal, waarin de coach Ziyech belerend toespreekt. Hij wil weten of die „een zelfbeeld heeft”, want er zijn „altijd op- of aanmerkingen te plaatsen”. Ziyech kauwt op zijn lip en knikt. Jawel, dat heeft hij.

Afgaand op hun gedrag in Qatar, beschikt Ziyech over meer zelfbeeld dan Van Gaal. Waar Van Gaal de Argentijnen in de aanloop naar ‘zijn’ kwartfinale extra brandstof gaf door op te scheppen over zijn wetenschappelijke benadering van de penaltyserie, en zijn plan om Messi te neutraliseren, deed Ziyech iets wat ik tot een van de mooiste WK-momenten reken: hij reikte zijn hand uit naar de Spaanse bondscoach Luis Enrique bij een ingooi. Alleen al vanwege dat sportieve gebaar verdient hij het de finale te bereiken.