Argentinië begint met Tagliafico aan halve finale, opstelling Kroatië ongewijzigd

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic stuurt tegen Argentinië dezelfde elf namen het veld in als in de kwartfinale tegen Brazilië, die na strafschoppen gewonnen werd door de Kroaten. Dat betekent dat Andrej Kramaric de voorkeur krijgt in de punt van de aanval, boven de tegen Brazilië scorende invaller Bruno Petkovic. Argentijnse fans met een spandoek van Diego Maradona voorafgaand aan de wedstrijd tegen Kroatië. Foto Georgi Licovski/EPA

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico begint dinsdagavond in de basis bij Argentinië, dat het in de halve finale van het WK in Qatar opneemt tegen Kroatië. De linksback vervangt Marcos Acuna, die vrijdag tegen Nederland zijn tweede gele kaart van het toernooi pakte en daarom een wedstrijd van de tribune moet toekijken.

Na twee wedstrijdloze dagen wordt dinsdag op het WK voetbal in Qatar de eerste halve finale afgewerkt. Om 20.00 uur neemt Argentinië, dat in de kwartfinale na strafschoppen Nederland uitschakelde, het op tegen Kroatië. De ploeg van aanvoerder Luka Modric won een ronde eerder, eveneens na strafschoppen, verrassend van het favoriet geachte Brazilië. Bij het vorige WK, vier jaar geleden in Rusland, verloor Kroatië in de finale van Frankrijk.

De wedstrijd wordt gespeeld in het Lusail-stadion en staat staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. Mocht Argentinië de finale bereiken, dan is het de tweede en waarschijnlijk laatste kans voor zevenvoudig Gouden Bal-winnaar Lionel Messi om zijn land de wereldtitel te bezorgen. Ondanks zijn enorme status en de vele prijzen die hij won in clubverband, wist hij tot de overwinning van de Copa América in 2021, geen prijzen te pakken in het blauw-wit van Argentinië.