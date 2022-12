Wielrenner Van der Poel vrijgesproken voor duwen tieners in Sydney

Wielrenner Mathieu van der Poel is dinsdag in hoger beroep vrijgesproken voor het duwen van twee kinderen die hem in de nacht voorafgaand aan het WK wakker hielden in een hotel in de Australische stad Sydney. De 27-jarige Nederlander, die fietst voor de Belgische wielerploeg Alpecin-Deceuninck, kreeg in eerste instantie een boete opgelegd van omgerekend 1.000 euro, en mocht drie jaar Australië niet in. Die straffen zijn nu van tafel geveegd door de rechter, aldus het Amerikaanse ABC News.

Op 24 september werd Van der Poel opgepakt omdat hij twee meisjes zou hebben aangevallen, die meermaals op zijn deur bonkten in de nacht voor de mannenwedstrijd op de weg bij het WK-wielrennen. Vervolgens rende hij achter ze aan en heeft hij ze geduwd. Volgens de eerste rechter had Van der Poel de hotelbewaking moeten bellen, in plaats van zelf de meisjes te confronteren.

Door het slaaptekort dat Van der Poel die nacht opliep vanwege de meisjes en zijn verblijf in de politiecel, eindigde de wedstrijd de volgende dag in een fiasco, aldus Michael Bowe, zijn advocaat. „Hij had één kans in zijn leven om dit wereldkampioenschap te winnen en die kans is hij kwijtgeraakt”, zei Bowe tegen ABC News.

Deze „substantiële verliezen” en het feit dat Van der Poel berouw toonde, droeg Bowe aan als redenen om Van der Poel vrij te spreken. De rechter noemde het gedrag van de meisjes in hoger beroep „storend”, en toonde begrip voor de reactie van Van der Poel, omdat de pubers hem „aanzienlijk provoceerden”.

