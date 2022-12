Ik lig lekker te slapen, aait mijn man over mijn wang. „Wat is er?”, vraag ik „Lig ik te snurken?”

„Nee, je lag zo lekker te slapen”, antwoordt hij. Nu dus niet meer, maar wel lief.

Even later lig ik te luisteren naar zijn gesnurk. Zal ik hem over zijn wang aaien?

