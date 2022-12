Veel mensen zoeken de warmte deze winter buitenshuis

‘Kijk, dit is mijn potkacheltje”, zegt Lisette Rijkelijkhuizen. Ze laat een foto zien op haar telefoon. Op haar fornuis staat een omgekeerde bloempot. Daar bovenop een ventilator. „Ik doe het gas aan, de pot wordt heet, dan gaat de ventilator draaien en wordt de warme lucht verspreid.”

De kosten van het aanzetten van het fornuis zitten in de servicekosten van haar flat, legt ze uit. „De verwarming heb ik nog niet aan gehad. Het is best uit te houden door de appartementen om me heen en de buizen die door mijn kamer lopen.”

Rijkelijkhuizen doet haar verhaal aan een van de tafels in Ontmoetingwinkel De Koempel (de mijnwerker) in de Geleense wijk Lindenheuvel. Aalt Fikse, officier bij het Leger des Heils, runt deze en andere soortgelijke voorzieningen in Limburg. „In Lindenheuvel bleek veel behoefte. Vanaf de start in 2019 liep het meteen. De eenzaamheid, en de sociale en psychische problematiek in deze wijk is groot. Sinds de energierekeningen stijgen, hebben we zeker 20 procent extra toeloop.” Veel huizen in de wijk zijn slecht geïsoleerd.

In heel Nederland zoeken mensen warme plekken om te verblijven en zo de eigen gasrekening te drukken. In verschillende steden zijn openbare ruimtes als buurthuizen en bibliotheken extra open om een warme plek te bieden aan hen die dat nodig hebben. En dat zijn óók studenten of mensen met middeninkomens.

Eenpansgerechten

Binnen in De Koempel is het warm en worden koffie en broodjes geserveerd. Het verhaal van de provisorische ‘potkachel’ prikkelt. Iemand oppert dat een minuut verwarmen en achttien minuten restwarmte volstaat om een ei hard te koken.

Mariet Sligchers vertelt dat ze is overgeschakeld op eenpansgerechten. „’s Avonds heb ik één schemerlamp aan en verder doe ik het met het licht van de tv. De feestdagenverlichting brandt alleen bij bezoek en straks met Kerstmis. Mijn dochter heeft zo’n lamp voor op haar hoofd. Dan heeft ze licht als ze door het huis loopt. Net als vroeger bij de mijnwerkers.” Rijkelijkhuizen gebruikt de hooikist om zaken warm te houden. „Met een gewatteerde deken, die veel mensen nog wel ergens hebben liggen, werkt het ook.”

De zuinigheid en improvisatie is niet in alle gevallen ingegeven door hoge rekeningen. Sommigen hebben hun prijs nog even vaststaan. Anderen weten niet precies hoe het bij hen zit, zoals ze ook niet allemaal scherp hebben wanneer en waar ze tegemoetkomingen van de overheid kunnen verwachten, en hoeveel.

Uiteindelijk zit achter het werk van het Leger Des Heils zoals in De Koempel een christelijke gedachte. „Heel af en toe hebben we het met sommige bezoekers over geloof”, zegt Fikse. „Iemand zei laatst: ‘Ik ben niet bang dat ik na mijn dood naar de hel ga. Mijn leven is al een hel.’ Zo is het ook wel. Veel mensen in Lindenheuvel hebben het zwaar.”

Scheren in de leeszaal

In de volle leeszaal van de openbare bibliotheek op het Roelof Hartplein in Amsterdam zit een oude man geconcentreerd in een spiegeltje te kijken. Zijn capuchon is omhoog. Naast hem staat een kop thee op tafel en een opengeklapt boek met een leesbril. Hij is zich, met een scheermesje en de spiegel, aan het scheren.

Het is stil in de volle leeszaal. De meeste mensen zitten te lezen of op een laptop. Elke dag komen mensen boeken en kranten lezen en wifi gebruiken, vertelt de manager, er kunnen veertig mensen zitten.

Deze bieb is, net als vijftien andere plekken in de hoofdstad, sinds 1 december overdag open voor iedereen die gratis koffie of thee en warmte wil. Het idee komt van het Leger des Heils, dat alle eigen ‘buurtkamers’ langer heeft opengesteld dan normaal en kerken en bibliotheken erbij heeft betrokken. „Iedereen mag hier naar binnen lopen dus we weten niet precies wie er gewoon komt om te lezen of om het warm te hebben.” Buiten is het min twee graden.

In de openbare bibliotheek in Rotterdam-Centrum is het behaaglijk warm en druk. Noah Visser (21) deelt een huis met twee vrienden. „Heerlijk huis, met een tuin en een bad. Maar het is er nu zonder verwarming veertien graden. Als we thuis zijn zitten we alle drie onder ons dekbed op de bank.” Als ze praten komen er wolkjes uit hun mond, zegt hij.

Hij zit in de bieb met Alexander Wieckardt. Beiden studeren ondernemerschap aan de hogeschool in Rotterdam. Ze zitten er zodat ze niet worden afgeleid. Maar eerlijk, Noah kan zich thuis door de kou sowieso niet concentreren.

Laatst hadden ze op een zaterdag de verwarming een aantal uur op achttien graden gezet. „We rekenden uit dat als we dat elke dag zouden doen, we aan het eind van de maand 400 euro extra aan energie zouden betalen. Toen ging-ie weer op veertien graden.”

Alexander woont thuis en hoeft niet in de kou te zitten, maar moet wel goed opletten. „De verwarming staat een paar graden lager dan vroeger. Noah: „Ah, vroeger. Vroeger toen ik nog thuis woonde, zette ik de verwarming in de winter weleens op 21 graden en liep ik in korte broek.”

Alexander: „Kan je je nu niet meer voorstellen.”