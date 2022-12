United Airlines doet megaorder bij Boeing: tweehonderd nieuwe vliegtuigen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft tweehonderd nieuwe vliegtuigen besteld bij Boeing. Dat hebben beide bedrijven dinsdag bekendgemaakt.

De miljardenorder betreft honderd toestellen van het type 787 Dreamliner en honderd van het type 737 MAX. De Dreamliner is een groter toestel voor circa 250 tot 350 passagiers voor de langere afstand; de MAX is kleiner (rond de tweehonderd passagiers) en wordt meer gebruikt voor kortere trajecten. United had al 44 MAX-toestellen besteld; daar komen nu nog 57 nieuwe bij.

De tweehonderd toestellen hebben samen een cataloguswaarde van 43 miljard dollar (41 miljard euro). Doorgaans krijgen luchtvaartmaatschappijen echter forse korting op de officiële prijs. United heeft ook een optie genomen op nog eens honderd Dreamliners.

De order voor de honderd Boeing 787 Dreamliners is de grootste ooit voor het toestel waarvan de productie in de afgelopen jaren veel problemen kende. Zo zouden afgekeurde onderdelen toch zijn gebruikt bij de assemblage.

Wachten op goedkeuring

Pas in augustus van dit jaar gaf de Amerikaanse toezichthouder Federal Aviation Authority (FAA) toestemming om het vliegtuig weer te leveren. KLM heeft bijvoorbeeld maanden gewacht op eerder bestelde Dreamliners.

Ook de 737 MAX heeft lang aan de grond gestaan na twee ongelukken met dodelijke slachtoffers, in Indonesië in 2018 en Ethiopië in 2019. Boeing wacht nog steeds totdat de FAA het ontwerp van twee nieuwe versie van de MAX goedkeurt, de kleinere MAX-7 en de grotere MAX-10. Als die goedkeuringen niet voor het einde van het jaar worden geregeld, moet Boeing de cockpit van beide types opnieuw ontwerpen. Dat gaat de vliegtuigbouwer veel geld kosten. De Ierse budgetmaatschappij Ryanair wacht al lang op de MAX-10.

Lees ook dit artikel: Waarom de Boeings neergingen

De megaorder tekent in elk geval het vertrouwen dat United Airlines heeft in het herstel van de luchtvaart. Reizigers willen weer vliegen; en niet alleen op de korte afstand maar ook weer intercontinentaal. Ook een teken van vertrouwen: de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa maakte dinsdag bekend dat het een hogere omzet verwacht dan eerder voorspeld. Van die voorspelling profiteerde ook het aandeel Air France-KLM, dat winst boekte in Amsterdam.

Airbus-order weer verschoven

United Airlines – met Delta Air Lines en American Airlines de top-3 in de Verenigde Staten – wil de komende jaren sterk groeien. United heeft dit jaar 15.000 nieuwe medewerkers aangetrokken, onder wie 2.400 piloten. Volgend jaar wil de maatschappij een vergelijkbaar aantal medewerkers in dienst nemen. Zo hoopt de maatschappij zich te versterken nu in de Verenigde Staten de concurrentie groeit van budgetmaatschappijen als Southwest Airlines en de binnenkort te fuseren JetBlue en Spirit.

Bij United vervangen zowel de 787’s als de 737 MAX’s oudere toestellen die een stuk meer brandstof verbruiken en als gevolg daarvan meer koolstof-dioxide uitstoten. De nieuwe 787’s zijn volgens Boeing 20 procent zuiniger (en schoner) dan de toestellen die ze vervangen. Voor de 737 MAX’s ligt dat percentage op 25 procent.

United zou ook 45 vliegtuigen voor de langere afstand bestellen bij Airbus, de Europese concurrent van Boeing. De order voor de Airbus 350, die al in 2009 werd aangekondigd, is opnieuw verschoven. United heeft gekozen voor Boeing 787 Dreamliners, omdat die vliegtuigen oudere Boeings vervangen. Piloten en cabinemedewerkers hebben dan geen (of minder) training nodig. Wie overstapt van Boeing op Airbus moet leren omgaan met een heel nieuw vliegtuig. Die tijd hebben we niet, stelde United Airlines dinsdag.

Lees ook dit artikel uit 2019: Crisis bij Boeing raakt ook Amerikaanse toezichthouder