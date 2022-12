Tot achttien jaar celstraf voor acht betrokkenen bij aanslag Nice in 2016

Acht betrokkenen bij de dodelijke aanslag op een boulevard in Nice in 2016 zijn door een rechtbank in Parijs veroordeeld tot celstraffen van twee tot achttien jaar. Bij de terreurdaad in de Franse stad reed een man met een vrachtwagen in op een feestvierende mensenmassa en kwamen 86 mensen om het leven. De bestuurder van de truck, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, werd ter plaatse doodgeschoten door de politie.

De acht veroordeelden zouden op verschillende manieren hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Het Franse OM had drie hoofdverdachten aangewezen en hen beschuldigd van het deelnemen aan een terroristische criminele organisatie. Een van hen was een vriend van de geradicaliseerde Lahouaiej Bouhlel en kreeg achttien jaar cel. De andere twee hielpen de dader met het in handen krijgen van wapens en van de truck waarmee hij de aanslag pleegde. Zij kregen dinsdag achttien en twaalf jaar celstraf opgelegd. Vijf andere betrokkenen kregen gevangenisstraffen van twee tot acht jaar.

De 31-jarige Tunesiër Lahouaiej Bouhlel reed zes jaar geleden met een vrachtwagen in op een menigte op de Promenade des Anglais in de Zuid-Franse stad Nice. Ter viering van de Franse feestdag 14 juilliet hadden zich daar laat op de avond tienduizenden mensen verzameld om het afsluitende vuurwerk te aanschouwen. Lahouaiej Bouhlel reed bijna twee kilometer door de mensenmassa, waardoor 86 mensen om het leven kwamen en 450 anderen gewond raakten. De aanslag werd opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar een direct verband tussen Lahouaiej Bouhlel en de terreurgroep kon niet worden aangetoond door Franse opsporingsdiensten.

