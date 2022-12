Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Ze publiceerde zes romans, waaronder het boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulsah Dogan maakte over de memoir Tenzij de vader (2016) werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas en ze werkt aan een grote geschiedenis van Suriname.

Er leeft grote weerstand tegen het voornemen om minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden in Suriname te laten overbrengen. Onzin, vond premier Mark Rutte, die vorige week stelde dat huidskleur geen rol speelt bij het maken van excuses. Ik las het, en ik was het met Rutte eens (een zeldzaamheid, moet u weten). Niet omdat kleur geen rol speelt zoals Rutte het waarschijnlijk bedoelt, namelijk op de manier waarop mensen zeggen ‘ik zie geen kleur, iedereen is voor mij hetzelfde’, wat een gratuite manier is om over ongelijkheid na te denken. Maar dat hij niet meegaat in de gedachte dat minister Weerwind als zwarte man geen excuses zou moeten maken, daarin geef ik hem gelijk – hoewel waarschijnlijk om andere redenen dan Rutte zelf aan zou dragen.

Weerwind heeft Surinaamse ouders die in de jaren vijftig naar Nederland migreerden. Zoals zoveel mensen uit de voormalige kolonies, deden ze dat waarschijnlijk vanwege de betere toekomstperspectieven die Nederland bood. Hier, in dit land van de oude kolonisator, was en is een netwerk van kunst- en onderwijsinstituten, van zorg en van economische veiligheid die ten dele door de koloniale geschiedenis kon ontstaan. Een basis waaraan het in de oude kolonies ontbrak en die men daar nog moest opbouwen. Een achterstand die door driehonderd jaar slavernij werd ingezet en die nog lang niet is ingelopen. Onder meer vanwege die achterstand zijn excuses relevant.

Weerwind werd in Amsterdam geboren, studeerde in Leiden aan de oudste universiteit van Nederland, sloot zich aan bij de klassieke studentenvereniging Minerva, en bouwde een netwerk op waarmee hij zijn carrière later kon stutten. Hij bewoog, kortom, binnen het institutionele systeem dat onlosmakelijk verbonden is aan de grote geschiedenis van Nederland – ook met die van de slavernij. Wie zoals Weerwind (en ikzelf) de oversteek maakt van het uitgebuite land naar het land van de voormalig kolonisator, maakt op talloze manieren gebruik van de voorsprong van het Westen. De schuldvraag van het verleden vermengt zich dan met een complex soort medeplichtigheid eraan. Franc Weerwind is de uitgelezen persoon om namens de regering naar Suriname te gaan, maar niet alleen omdat hij minister is, en ook niet omdat het niet uitmaakt welke huidskleur hij heeft. Hij is geschikt omdat niets de complexiteit van onze samenleving in relatie tot het koloniale verleden beter aantoont, dan zijn Afro-Surinaamse afkomst.

Overigens denk ik dat Rutte ongelijk heeft op het andere punt dat hij in deze onstuimige discussie maakte, namelijk dat koning Willem-Alexander geen rol zou moeten hebben in het maken van excuses. Ik denk namelijk dat juist de koning moet aantreden in Suriname – en ik denk dat hij dat ook best graag wil. Suriname heeft immers altijd een grote liefde gehad voor het Nederlandse koningshuis, een liefde die niet ophield bij de verzelfstandiging van het land in 1975. In de eeuwen dat Nederland de scepter voerde over haar overzeese gebieden, werd er immers altijd goed op gelet om het volksgevoel in de hoofden maar zeker ook in de harten van die bruine en zwarte onderdanen te planten. De liefde voor het koningshuis is een van de meest effectieve manieren geweest om zoiets als een nationale binding te creëren – en die liefde is in Suriname nooit volledig verdwenen.

Willem-Alexander zou in Paramaribo met alle warmte en Surinaamse gastvrijheid ontvangen worden, en zijn komst zou een zwaarwegende stap in de richting van een gezamenlijke toekomst betekenen. Als de koning de excuses zou overdragen, dan zou dat de grootste erkenning van het leed van de slavernij zijn – daar moet Mark Rutte vooral niet te zuinig over doen. En Franc Weerwind zou naast de koning moeten staan, als belichaming van de mateloze complexiteit waarmee wij nu in verbinding met dat beladen verleden staan.

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week op deze plek een column.