Politie maakt zich geen zorgen over halve finale Marokko. ‘Er wordt vooral feestgevierd’

Het uitbundig uit je dak gaan door supporters van het Marokkaanse elftal na wedstrijden van het nationale elftal op het WK voetbal moet toch vooral worden gezien als een uitzonderlijk vrolijke manier van feestvieren. Wel verpest een kleine groep steeds het feest. In de grote steden zijn er groepen van tientallen „oproerkraaiers” die de feestelijkheden aangrijpen om ruzie met de politie te zoeken.

Dat is in het algemeen de reactie van politiekorpsen in de grote steden. In Amsterdam is aan dertien jongeren die zaterdag na de WK-kwartfinale van Marokko tegen Portugal werden aangehouden, huisarrest opgelegd. Ze mogen zich tijdens de halve finale van woensdag van Marokko tegen Frankrijk niet buiten vertonen. De jongeren werden gearresteerd wegens belediging, het gooien van zwaar vuurwerk en stenen en het dragen van gezichtsbedekking. Het afgelopen weekeinde werd in Amsterdam preventief gefouilleerd. Eén keer werd hierbij zwaar vuurwerk gevonden. Of Amsterdam speciale maatregelen zal treffen voor de halvefinalewedstrijd van woensdag wil een woordvoerder niet zeggen. „Dat is aan de driehoek.”

De Amsterdamse politie is wel een onderzoek begonnen om meer relschoppers te kunnen oppakken. Op meerdere plekken in de stad zijn zaterdag politieagenten bekogeld met stenen en blikjes en zwaar vuurwerk. Twaalf agenten werden geraakt en vier van hen raakten lichtgewond. Op de straat Tussen Meer in Nieuw-West werd door de driehoek een noodbevel afgekondigd. Iedereen moest daar het gebied verlaten. Er is hierbij ook gebruikgemaakt van de Duitse waterwerper. Op het Mercatorplein en in Amsterdam-Oost was de sfeer op bepaalde momenten volgens de politie „erg grimmig”. De politie is bezig camerabeelden uit te lezen om verdachten op te sporen.

‘Geen rellen’

In Rotterdam reageert men laconiek op het vooruitzicht van mogelijke onrust woensdagavond. Tot nu toe waren er tijdens het WK „alleen ongeregeldheden” maar „geen rellen, geen maatschappelijke ellende”, zegt een woordvoerster van burgemeester Aboutaleb. „Er wordt vooral feestgevierd. Er zijn alleen enkele oproerkraaiers die rotzooi trappen.” Afgelopen zaterdag werden in Rotterdam zo’n vijftien jongeren aangehouden, vooral wegens het werpen van vuurwerk. De politie bereidt zich volgens haar, zichtbaar en onzichtbaar, voor. „We zijn ook heel blij met de inzet van buurtvaders om de wedstrijden tot een feest te maken.”

De voetbalzeges brengen Marokko weer dichterbij: ‘Hoe meer succes, hoe sterker het gevoel’

In Den Haag is de politie samen met buurtvaders en jongerenwerkers nog steeds goed in staat de openbare orde te handhaven, zegt een woordvoerder van de gemeente. De politie zal extra zichtbaar aanwezig zijn in de Schilderswijk waar relatief veel mensen van Marokkaanse komaf wonen. Enige tientallen jongeren hebben deze dagen van de politie een waarschuwingsbrief gekregen omdat ze gezien werden in de buurt van ongeregeldheden. Ze worden gewaarschuwd hier weg te blijven omdat anders een gebiedsverbod volgt.

De oproep van een woordvoerder van politievakbond ACP om zwaardere middelen in te zetten, zoals een waterwerper of traangas wordt in Den Haag niet gesteund. „Middelen moeten wel proportioneel blijven. Tot nu toe slaagt de politie er steeds goed in de rust snel te doen weerkeren”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Veiligheidsrisicogebied

Een deel van de Utrechtse wijk Lombok wordt woensdagmiddag aangewezen als veiligheidsrisicogebied om ongeregeldheden te voorkomen. Dit heeft burgemeester Dijksma in overleg met politie en Openbaar Ministerie dinsdag besloten. Ook wordt op en rond het Moskeeplein extra verlichting geplaatst en is er aanvullend cameratoezicht.

Afgelopen wedstrijden is de aanvankelijke feestvreugde in Lombok omgeslagen naar een grimmige sfeer waarbij ook geweld werd gebruikt tegen de politie. Zo werd er zwaar, illegaal vuurwerk in de menigte afgestoken en richting de politie gegooid. Om preventief te kunnen fouilleren op vuurwerk stelt de driehoek een veiligheidsrisicogebied in van woensdag 17.00 uur tot donderdag 2.00 uur.

Ook in Den Bosch en Eindhoven is het na de wedstrijden van Marokko steeds onrustig. De politiebaas van Oost-Brabant, Wilbert Paulissen, verklaarde tegen het Brabants Dagblad: „Misschien moeten wij wennen aan deze uitbundige manier van feestvieren.” Volgens de politie is het handelen gericht op „zo veel mogelijk de-escaleren om te voorkomen dat de vlam in de pan slaat. Maar dat betekent niet dat alles is toegestaan.” Toeteren door supporters wordt getolereerd.